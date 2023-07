Gyérítés 2 órája

Idén nagyon sok a szúnyog, folyamatos a védekezés Békés vármegyében is - videóval

Békés vármegyében is nagy mennyiségű csapadék hullott az elmúlt időszakban, ezért több helyen elszórtan lárvatenyészőhelyek jöttek létre. Az itt kifejlődött csípőszúnyogok ellen a héten földi kémiai gyérítést végeznek, illetve végeztek a vármegye 36 településének belterületén, összesen 15 ezer 735 hektáron. Szerdán este egyebek mellett Békéscsabán is zajlott a védekezés, a szakembereket egy szakaszon munkatársaink is elkísérték.

Az idei nyár csapadékos időjárása miatt országszerte komoly szúnyogártalom alakult ki. A nyár eleji viharok és felhőszakadások miatt rengeteg olyan kis állóvíz jött létre, amely alkalmas a szúnyoglárvák kifejlődéséhez, emiatt még ott is sok a vérszívó, ahol korábban nem volt jellemző komolyabb szúnyogártalom kialakulása – mondta el kérdésünkre Mukics Dániel tűzoltó alezredes. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője kérdésünkre kifejtette, rovarbiológusok, entomológus szakemberek március óta országszerte elemzik a szúnyoghelyzetet, akár a vizekben kifejlődő szúnyoglárvákról, akár a kifejlett szúnyogok mennyiségéről is van szó. Amikor azok elérnek egy szintet, azonnal megkezdik a beavatkozást, a központi gyérítést. Tavasszal biológiai módszerrel kezdődött a védekezés Tavasszal az úgynevezett biológiai módszerrel kezdődött meg a védekezés, amellyel a lárvaállapotban lévő, még ki nem fejlődött szúnyogok ellen vették fel a küzdelmet. Mukics Dániel hozzátette, a katasztrófavédelem évről évre növeli a biológiai szúnyoggyérítés területeit, alkalmazva minden lehetséges technológiát, ennek ellenére nem lehet kizárólag biológiai módszerrel kordában tartani a csípőszúnyogok számának alakulását. A biológiai módszer a szúnyogok lárváit pusztítja el, a kifejlett szúnyogok ellen nem alkalmazható. Az idei évre jellemző esős és meleg időben jelentős számú, szervezett módon nem kezelhető szúnyoglárva-tenyészőhely alakul ki, emiatt annyira megemelkedik a csípőszúnyogok száma, hogy szükség van kémiai szúnyoggyérítésre. Azok a települések, amelyek nem szeretnék, hogy a központi szúnyoggyérítés megvalósuljon a belterületükön, kérhetik annak mellőzését a katasztrófavédelemtől. A jelenlegi helyzettel kapcsolatban kifejtette, június elején viharos, esős villámverésekkel teli időjárás köszöntött be. Országszerte milliószámra jöttek létre kisvizek, amelyek alkalmasak arra, hogy a szúnyoglárvák kifejlődjenek. Hazánkban mindenütt komoly a szúnyogártalom, ott is sok van a vérszívókból, ahol ez általában nem jellemző. Nem lehet ugyanakkor minden egyes pocsolyát, kaspót, temetői virágvázát feltárni és biológiai módszerrel kezelni, ezért helyezik most a kémiai szúnyoggyérítésre a hangsúlyt. Éjszaka juttatják ki az irtószert A kémiai szúnyoggyérítéshez használt készítményt napnyugta után, jellemzően éjszaka, rendkívül kis mennyiségben juttatják ki, a kijuttatás után néhány órával le is bomlik. Hektáronként mindössze fél litert juttatnak ki belőle, egy négyzetméterre egy gramm tízezred része jut a készítményből. Ebben a mennyiségben a kijuttatott rovarirtó készítmény kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, mint a szúnyogok, muslincák, vagy repülő levéltetvek. Nappal aktív, beporzást végző rovarokkal az irtószer nem találkozik. Ugyanezt a rovarirtó készítményt öt-tizenötszörös dózisban alkalmazzák a mezőgazdaságban, egész Európában. A kijuttatott mennyiségben a szúnyoggyérítéshez használt szer semmilyen hatással nincs a háziállatokra, vagy az emberekre, az csak több ezerszeres dózisban jelentene bármilyen veszélyt.

Szigorították a légi úton történő gyérítést Több olvasónk is megkereste azzal a kéréssel hírportálunkat, hogy miért nem légi úton történik a szúnyoggyérítés. A szóvivő ezzel kapcsolatban elmondta, az Európai Unió néhány éve szigorította a szabályozást, így korlátozottak az irtószer légi kijuttatásának lehetőségei. Éppen ezért a készítményt elsősorban földi úton juttathatják ki a levegőbe. Extrém invázió esetében az Országos Tisztifőorvos eseti engedélyt adhat a légi gyérítésre, amire a Szigetközben volt is már példa. A földi módszer hatékonyságával kapcsolatban is több kérdés felmerült. Mukics Dániel kifejtette, a földi módszer ugyanolyan hatékony, mint a légi védekezés. Az emberek azért érezhetik másként, mert a szúnyogártalom nagyon komoly. Ha a település belterületén végigmegy a kisteherautó, akkor másnap eltűnnek a szúnyogok, de egy nap múlva már a külterületekről elkezdenek a belterületek felé vándorolni. A külterületeken csak biológiai módszerrel lehet védekezni, természetvédelmi területeken pedig az előírások ezt sem teszik lehetővé. A megyében folyamatos a védekezés Érdemes szétnézni a ház körül, hiszen rengeteg szúnyog magántelkeken fejlődik ki. Az árkokban, ereszcsatornákban, virágalátétekben, temetői virágtartókban, vödrökben, hordókban, gumiabroncsokban megálló vízben tömegesen fejlődnek a lárvák. Mindannyiunk érdeke, hogy felszámoljuk, rendszeresen cseréljük, vagy lefedjük a kertben létrejött kisvizeket. A vármegyében április 6-a óta folyamatosak a gyérítések, eddig 36 településen léptek fel a vérszívók ellen összesen 34 ezer hektáron. A katasztrófavédelem által koordinált szúnyoggyérítés mellett minden önkormányzatnak lehetősége van saját költségvetése terhére szúnyoggyérítést végeztetni a településen.

