Az eseményt annak kapcsán hívták életre, hogy megkezdődtek a kivitelezési munkálatok Békéscsabán az Új Jövő Alapítvány új ingatlanjaiban és a meglévő támogatott lakhatásaiban értelmi fogyatékossággal élő személyek számára. Hamarosan minden igényt kielégítő támogatott lakhatások és alapszolgáltatások jönnek létre.

Dr. Bódi Beáta, a Békés Vármegyei Kormányhivatal igazgatója köszöntőjében kiemelte, egy héten belül a második hasonló projektnyitó rendezvényt ünnepelhették, hiszen a közelmúltban a mezőberényi Mécses Egyesületnél tartottak hasonló programot. Emlékeztetett arra, hogy az Új Jövő Alapítvány 2020-ban alakult meg, a szervezet első támogatott lakhatását Új Jövő Ház néven 2021-ben jegyezték be a szolgáltatói nyilvántartásba. 2022-ben új lakhatást biztosító ingatlan létrehozásával 18 férőhelyre bővült a fogyatékkal élők számára nyújtott támogatott lakhatási szolgáltatásuk. Az ingatlanokban külön lakrészben egy- és kétágyas lakrészbe kerültek az ellátottak. Lehetőség nyílik a szobák egyéni elképzelések alapján történő berendezésére, a lakók önmagunk főzhetnek, kertészkedhetnek, illetve lehetőségük van kisállatok tartására is megfelelő óvintézkedések mellett.

– A mostani támogatás újabb óriási lehetőség az alapítvány és áttételesen a gyámolításra, segítségre szoruló embertársaink számára – fogalmazott.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő parlamenti munkája miatt nem tudott jelen lenni az eseményen, ezért levélben köszöntötte a megjelenteket, amit Oszlács Norbert moderátor ismertetett. Herczeg Tamás kiemelte, a támogatott lakhatások kialakításával a kormány lehetőséget biztosít a fogyatékkal élőknek a családias életre, az összetartó kis közösségek kialakulására és a részbeni önálló életvitelre.

Hangsúlyozta, a támogatott lakhatások kialakítására ebben az évben minden eddiginél több forrást, 16 milliárd forintot biztosít a kormány pályázati keretként.

– Az Új Jövő Alapítvány a Békéscsabán megvalósuló projekttel nem csak lakhatást és ellátást biztosít, hanem egy kicsit az itt élők szemléletét is formálja – hangsúlyozta.

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere nagyon fontosnak nevezte, hogy ebben a kicsit szűkösebb időben kormányzati támogatással, közel egymilliárd forintból az alapítvány a már meglévő támogatott lakhatás mellé újabb lehetőségeket biztosíthat, meglévő ingatlanokat is felújíthatnak, újakat alakíthatnak ki, emellett eszközfejlesztés és gépjárműbeszerzés is szerepel projektben.

Kiemelte, a program igazi kedvezményezettjei azok a családok és személyek, akik biztonságos, támogatott környezetben élhetik a mindennapjaikat, és az elfogadás egy új szintjének eredményeit élvezhetik.

Tira Rozália kuratóriumi elnök, intézményvezető alapítványuk működését és eddigi támogatott lakhatási projektjeiket mutatta be. Elmondta, az elnyert közel egymilliárd forintos támogatás segítségével három ingatlant vásárolnak meg, és huszonnégy új férőhelyet alakítanak ki leendő lakóiknak. Hozzátette, a megvásárolt házak korszerűsítése ugyancsak a pályázat keretében történik meg. Az új ingatlanok berendezési eszközeinek beszerzésére és egy régebbi ingatlan berendezési tárgyainak cseréjére is lehetőség nyílik. A meglévő két házat is korszerűsíthetik, az épületeket napelemekkel, hűtő-fűtő hőszivattyúval szerelik fel, cserélik a nyílászárókat, illetve az egyik ingatlanban tetőcserét is végeznek.

– Ezen túlmenően a szolgáltatási gyűrű kialakítását is megvalósítják a támogató szolgálat, a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás létrehozásával, amelyek részeként mindegyik szolgáltatásban 50-50 embert láthatnak el – tette hozzá. – Emellett beszereznek két, egyenként kilencszemélyes kisbuszt. A támogatott lakhatás keretében 2024. január 1-től már 42 embernek tudnak majd lakhatást biztosítani. A pályázati projekt keretében közel húsz új munkahelyet hoznak létre, szociális munkásra, szociálpedagógusra, gyógypedagógusra, egészségügyi végzettségű szakemberre, szociális gondozó és ápolóra, gyógypedagógus asszisztensre is szükség lesz.