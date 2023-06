– Az új támogatott lakhatások létrehozására és szociális alapszolgáltatásokra, a szolgáltatási gyűrű kialakítására kiírt EFOP pályázatunk sikeres volt, és 989,6 millió forintot nyertünk – mondta el hírportálunknak Tira Rozália. Az Új Jövő Alapítvány egyik vezetője ismertette, hogy ebből a forrásból a meglévő kettő mellé további három békéscsabai ingatlant vásároltak meg, melyekben a támogatott lakhatási szolgáltatásukat 42 főre bővítik.

Ki vehet igénybe támogatott lakhatást?

Támogatott lakhatást jellemzően olyan 18 évnél idősebb, enyhe vagy közepes mértékben értelmileg sérült fiatalok vesznek igénybe, akik a felnőtt korúságuk elérése után kikerülnek a gyermekotthonokból, akiknek a családja nem tudja vagy nem akarja vállalni a további gondozásukat, továbbá akik a nevelőszülőktől leválni szeretnének vagy erre kénytelenek. Számukra a békési megyeszékhelyen ez év végétől vagy a következő év legelejétől egy belvárosi, egy jaminai és egy mezőmegyeri ház áll majd a rendelkezésre, ahol hasonló sorsú fiatalokkal együtt, de saját szobában vagy lakrészben élhetnek segítő szakember felügyelete alatt, ugyanakkor nagy szabadságban és a közösségi együttlétek összetartozásának élményét is megélve. Az Új Jövő Alapítvány vezetője, a szociális területen több évtizedes rutint szerzett Tira Rozália, és Opauszki Róbert arra törekednek, hogy ez a lehetőséget a fiatal felnőtteknek biztosítsák, 18-tól 45-50 éves korig, köztük pároknak is.

Az elnyert pályázat révén több területen is fejleszthetnek. Fotó: Szegfű Katalin

Húsz új munkahelyet is teremtenek

Az elnyert forrás a megvásárolt ingatlanok felújítását, korszerűsítését, a mozgáskorlátozottsággal élők befogadására is alkalmas átépítését is fedezi, de felújítják a korábbi két épületet: az Új Jövő Házat és a Lehetőségek Házát is. Továbbá eszközbeszerzésre nyílik lehetőség. Mások mellett egy kilencszemélyes kisbuszt vesznek, amelyet a támogató szolgálatnál fognak használni és egy másikat, melyet a támogatott lakhatásoknál. A megvásárolt legnagyobb értékű és alapterületű, Jókai utcai ingatlant alapítványi székházzá, alapszolgáltatási központtá fejlesztik. Itt valósul meg, illetve innen fogják koordinálni az új vagy kibővülő szolgáltatásokat: lesz nappali ellátás, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat. A pályázat legalább 18-20 új munkahelyet fog teremteni: felvesznek egyebek között gondozókat, az alapszolgáltatáshoz vezetőket, szociális területen jártas munkatársakat, terápiás munkatársakat, pénzügyi szakembert. A többszintes, nagy terekkel kialakított új székhelyépület arra is lehetőséget teremt, hogy ott összegyűljenek a támogatott lakhatást igénybe vevő fiatalok, mert körükben eddig is óriási igény volt a közösség megélésére.

– Érzékelünk is némi féltékenységet a „régiektől”. Félnek, hogy a bővítéssel rájuk ezután kevesebb figyelmünk és időnk jut majd, hiszen mi most mint egy nagycsalád élünk. Azonban mi szeretnénk ezt a kibővítés után is megőrizni, együtt bográcsozni, nagy ünnepeket megélni, a Balatonnál nyaralni – mondta el Tira Rozália.

A támogatott lakhatásban élő fiatalok dolgoznak vagy tanulnak. Foglalkoztatásuk akkreditált vagy fejlesztő foglalkoztatást biztosító partnereknél lehetséges, de az Új Jövő Alapítványnál tervezik, hogy saját maguk szintén fognak fejlesztő foglalkoztatást beindítani, amely jó lehetőség lesz a leendő új lakóknak.

A 989,6 millió forintos forrás a működtetést nem fedezi, azt nekik kell a nyújtott szolgáltatások után járó állami normatívákból és befizetett térítési díjakból megoldaniuk. A pályázat ötéves fenntartást ír elő és ez év utolsó napjáig mindennek készen kell állnia, azaz működési engedélyt kell beszerezniük. A nappali ellátás egyébként a szabadidő hasznos eltöltését jelenti a meghatározott ügyfélkör számára, akiknek több szolgáltatási elemet, mint a készségfejlesztést, pedagógiai és gyógypedagógiai segítségnyújtást, tanácsadást, gyógytornát úgyszintén vállaltak. Tervezik egy Snoezelen-terápiás helyiség kialakítását is. Ez egy nyugtató és gyengéd érzékstimuláló kezelési eljárás, ami egy biztonságot és harmóniát sugárzó speciális szobában zajlik, ahol kellemes fények, hangok és illatok segítségével teremtenek nyugtató, mégis érzékeinket aktivizáló hatást. Nyugiszobának is nevezik és legfőbb előnye, kellemes élményt és egyben fejlődési lehetőséget nyújt használóinak, növeli nyitottságukat a világ felé.

A támogatott lakhatást igénybe vevők mellett külsős ügyfeleket is fogadnak majd. A támogató szolgálatban az ellátottak saját otthonában nyújtanak majd segítő szolgálatot, továbbá szállítást, példué valamely egészségügyi intézménybe, a leendő kapacitás függvényében akár piaci alapon. A házi segítségnyújtás saját otthonukban nyújtott szociális segítést, például bevásárlást, házkörüli tevékenységet, gyógyszerkiosztást jelent, illetve gondozást. Erre is lehet majd a belső ellátotti körön túlról jelentkezni.

A célunk kezdettől egy komplex szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatás megteremtése és fenntartása volt, és ez a nagy álmunk ezzel a pályázattal valósulhat meg.

Az Új Jövő Alapítvány munkáját kezdettől nyomon követi Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, továbbá sok segítséget kapnak a helyi és megyei szociális apparátustól, engedélyező hatóságoktól. Erre a nyitott és segítőkész hivatali hozzáállásra szükség is van, hiszen az ingatlanfelújításokra, azok berendezésére, az eszközbeszerzésre és az újabb szolgáltatások beindítására alig hét hónap áll csak a rendelkezésre, az idő nagyon sürget – ismertette Tira Rozália.

Más pályázók is nyertek Békésben

A „Közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – támogatott lakhatás kialakítása, szociális alapszolgáltatás fejlesztése” címmel kiírt EFOP pályázaton más Békés vármegyei sikeres pályázók is voltak. A gyulai Jószolgálati Központ 488,9 millió, a mezőberényi Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 1,187 milliárd, míg a Mezőkovácsházi Református Egyházközség orosházi megvalósítással 444,4 millió forintot nyert el. Ezekből a forrásokból szintén támogatott lakhatási férőhelyeket alakítanak ki, és más szociális szolgáltatásokat fognak beindítani. Az egész országból összesen 34 támogatott pályázat volt, nagyságrendileg 11 milliárd forint értékben.