Gyebnár Emőke programszervező elmondta, a háromfős teameknek elsőként egy bemutatkozót kellett tartaniuk, amit még otthon, illetve az iskolában megírtak; a legtöbben verssel álltak a közönség elé. Ezután környezetismeret- és biológiatanár által összeállított feladatokat oldottak meg a résztvevők, melynek során kiderült, mennyire ismerik a Körösök völgye állat- és növényvilágát, a területen lévő településeket, valamint a látogatóközpont munkásságát. A környezetvédelem is nagy hangsúlyt kapott.

– A legutolsó etapot a Lischka Lipót tanösvény izgalmas kódfejtő feladata jelentette. A gyerekek még érkezéskor húztak egy-egy sorszámot, a kapott térkép segítségével megkeresték a kiindulópontot, majd a kódfejtő kulcs alapján találták meg a sorok között rejlő betűt. Ezt felírták, s tábláról táblára haladtak tovább. Mindegyiknél volt egy-egy feladvány, amit ha megfejtettek, eljutottak a következő állomáshoz. A betűkből a végén összeállt egy állatnév – részletezte Gyebnár Emőke, hozzátéve, minden résztvevő kapott a verseny végén ajándékot, az első három helyezett pedig sportáruházi utalványt is nyert.

– Számított az időfaktor; az Erzsébethelyi Általános Iskola Környezetbarát-OKOSOK nevű 7. b osztályos csapata a feladatlapon is jó megoldásokat adott, s a kódfejtésben is remekelt. Összpontszám alapján első lett, így részt vehet a szeptember 16-ai VII. Országos Natúrparki Vetélkedőn, amit házigazdaként szintén a békéscsabai látogatóközpontban tartunk. Már kilenc csapat nevezett be, az ország több szegletéből képviseltetik magukat natúrparkok. Reméljük, esőkabátra akkor sem lesz szükség – tette hozzá a programszervező.

Eredmények

III. hely – Erzsébethelyi Általános Iskola (7. b osztálya) Császárpingvinek csapata

II. hely – Erzsébethelyi Általános Iskola (7. c osztálya) Jamina csapata

I. hely – Erzsébethelyi Általános Iskola (7. b osztálya) Környezetbarát-OKOSOK csapata