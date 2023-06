Emléket állítottak 1 órája

Átadták Attila király fapalotáját Zsadányban

Attila hun király szobra is látható abban a fapalotában, amelyet szombaton adtak át és nyitottak meg a közönség számára is Zsadányban, a Béke utcában. Az épületben egy kiállító- és egyben rendezvénytér, valamint egy foglalkoztató kapott helyet a szükséges kiszolgáló helyiségek mellett. A faluban – amely a feltételezések szerint akár Attila király fővárosa is lehetett az 5. században – ezzel állítottak emléket a hunok nagy vezérének.

Dudás Árpád polgármester mondott beszédet Attila hun király fapalotája fogadótermének átadásán Fotó: Licska Balázs

Dudás Árpád polgármester elmondta, hogy a fapalota fogadótermére hajazó épület az egyedüli turisztikai fejlesztés, amely megvalósult az elmúlt harminc évben, de az elmúlt több évszázadban is Zsadányban. Ez is az oka annak, hogy a nem helyiek döntő többsége csupán átutazik a településen, eddig nem volt semmi, ami miatt célirányosan érkeztek volna a faluba. Bekapcsolódtak a turizmusba A beruházással a cél az volt, hogy Zsadány is bekapcsolódhasson a turisztikai vonzerővel bíró települések közé. Az épület többfunkciós, van benne kiállító-, egyben rendezvénytér, ahol egy autóbusznyi vendéget tudnak fogadni. Az érdeklődők étkezhetnek, megtekinthetik a 60 perces, Attila hun király fővárosa Zsadány és térsége című filmet. A további eszközbeszerzések után az épület kézműves foglalkozásoknak adhat otthont, illetve az íjászatot is lehet majd gyakorolni. Felidézte, hogy több újságcikkben is azt írták, miszerint a Zsadányhoz tartozó Fancsikapuszta Attilához, a hunok királyához köthető. Ezután indult el egy kutatás, és Dudás Árpád polgármester immár kereken húsz éve írta le, hogy a települési és térségi elnevezések alapján jó eséllyel Zsadányban és környékén lehetett Attila fővárosa. A fogadóterem modern változata épült meg – Nyilvánvaló, hogy a fapalota fogadótermének 21. századi változata valósult meg – szögezte le. A falak és a nyílászárók szigeteltek, bekötötték a gázt, az áramot és a vizet, egyedi szennyvíztisztítót alakítottak ki, az épület akadálymentesített, van benne mozgáskorlátozott, női és férfi illemhelyiség egyaránt. Hangsúlyozta: ezek mind törvényi előírások egy közösségi épület esetében. Emlékeztetett: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében Békés vármegye, azon belül a sarkadi járás is kapott lehetőséget az előző európai uniós ciklusban idegenforgalmi fejlesztésekre. A zsadányi önkormányzat egy több mint tíz férőhelyes, önkormányzati tulajdonban lévő vendégházban gondolkodott. Kiderült azonban, hogy ilyen célra nem lehet pályázatot benyújtani, csak kiállítótérre. Sándor Gyula, az épület tervezője; Kónya Anita, az önkormányzat projektfelelőse; Kopp Szilárd, a kivitelező cég ügyvezetője; valamint Dudás Árpád polgármester adták át a beruházást Rögös út vezetett az átadásig Ezért aztán Attila hun király fapalotájának fogadótermére adtak be kérelmet és nyertek el 88 millió forintot 2017-ben. Az európai uniós előírások és a hazai jogszabályok miatt viszont rönkházra nem, csak szigetelt gerendaházra kaphattak építési engedélyt. Aztán kiderült, hogy a kapott támogatás nem lesz elegendő a beruházás megvalósításához, ezért módosítottak az alapterületen, ami viszont újabb tervezést igényelt. A 2018-as és 2019-es eredménytelen közbeszerzési eljárások után plusz pénzt igényelt a fejlesztéshez az önkormányzat, és a tárgyalások eredményeként kapott is további 29 millió forintot. Újabb közbeszerzési eljárást indítottak, azonban senki sem adott be ajánlatot, majd 2022 elején egy újabbat hirdettek, és a kivitelezés lehetőségét a Kopp Export-Import Kft. nyerte el. Így indult el a munka, és a szerződésben vállalt határidőre véget is ért. Emléket állítottak Attilának Dudás Árpád polgármester elmondta, a fejlesztéssel emléket állítottak a legismertebb hun vezérnek, aki létrehozta az első európai népszövetséget, és – mint fogalmazott – Attila idején „a szabad népek szövetsége megbuktatta a zsarnok Római Birodalmat”. A fapalota fogadótermében helyet kapott egy, Attilát ábrázoló, 195 centiméter magas szobor, Kiss István alkotása. A vitrinek egyikébe pedig azokat a könyveket pakolták be, amelyeket Dudás Árpád polgármester sokat forgatott, és amelyek segítenek megfejteni azt, hogy a hun király fővárosa Zsadányban és térségében lehetett. Ezek közül kiemelte Bóna István: A hunok és nagykirályaik című művét, amely a szerző 30-40 éves kutatásainak eredményét tartalmazza. A rendezvényen a Székelyföldről, azon belül Erdővidékről – Bardóc, Erdőfüle, Olasztelek, Székelyszáldobos településekről – érkezett Dobó Néptáncegyüttes gyermekei is felléptek.

