Néveri László hozzátette, a legnagyobb hal egy 10,17 kilós ponty volt, ez is Hamza Richárd nevéhez fűződik. Az idei szezonban eddig egy 16,40 kilós busával a nagyszalontai Papp Norbert vezeti a legsúlyosabb halak élmezőnyét a Néveri-tavon, míg pontynál a legnagyobb példányt egy 13,58 kilós jelentette.

Hamza Richárd kiemelte, reggel a helyhúzásnál nem volt boldog, hiszen az 1-es számú helyet sikerült kihúznia a sorsolásnál, így a tó legkeskenyebb részénél versenyezhetett. A vele szemben lévő fatörzs tövét kezdte el „megdobálni”, és minél kisebb helyre szorította le az etetést.

– A taktika bevált. Lakatos Zolival fej fej mellett haladtunk, de szerencsére a horgomra akadt egy 10,17 kg-os tőponty, és ezzel átvettem a vezetést – ecsetelte a győztes a kupa átvételét követően. – Nem sokkal a lefújás előtt bebiztosítottam a győzelmet egy 4,8 és egy 3,6 kilós ponttyal. A kosárba pelletkeverék került, a csalinál a saját márkámra esett a választás, ezen belül a HR Baits tintahal-mangó fehér vitte a prímet. Teszteltem a method-mixeimet is, ezek szintén bizonyítottak.

Lakatos Zoltán egy 9,57 kilós tokhalat is kiemelt a Néveri-tóból

Forrás: BMH

Néveri László elmondta, tokhalból is szép példányokat emeltek ki a versenyzők, többek között a második helyezett Lakatos Zoltán egy 9,57 kilósat. A tógazda szólt arról is, új győztesek is születhetnek, ugyanis minden hónapban tartanak versenyt.