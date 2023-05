Dr. Gyucha Attila az első magyar, aki régészprofesszorként állandó státuszban amerikai egyetemen oktathat és kutathat. A Beol podcast vendégeként az idáig vezető szakmai útról, annak nehézségeiről, a nagyszabású First Kings of Europe (Európa első királyai) régészeti kiállításról, az autóstoppos kalandozásokról, a darts-ról, és a régészi hitvallásról is kérdeztük.