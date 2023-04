A First Kings of Europe egy egyedülálló, monumentális kiállítás, amely a Balkán és a Kárpát-medence lélegzetelállító, de a régión kívül kevéssé ismert régészeti leleteit mutatja be – kezdte dr. Gyucha Attila, a University of Georgia professzora. A szakember tősgyökeres jaminai, aki pályája több mint egy évtizedét a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban töltötte. A kiállítás ötletével 2016-ban álltak elő dr. William A. Parkinsonnal, a Field Museum munkatársával, akivel nem ez az első közös projektjük: immáron negyedszázada dolgoznak nyaranta Békés megyei régészeti lelőhelyeket kutatva.

A csabai különítmény, azaz Kovács Tamás, dr. Bácsmegi Gábor, Máté Erzsébet Panka és dr. Gyucha Attila a chicagói kiállítás megnyitóján

Tizenegy ország huszonhat múzeuma kölcsönözte tárgyait

A chicagói Field Museum 2017 elején fogadta el a csillagászati, többmillió dolláros költségvetésű, rendkívül komplex szervezőmunkát igénylő kiállítás ötletét, amelyhez végül 11 ország 26 múzeuma kölcsönözte legkiemelkedőbb tárgyait. Magyarországot hét intézmény képviseli, köztük a Munkácsy Mihály Múzeum. A tárlat egy szerényebb változatát New Yorkban tekinthették meg az érdeklődők az elmúlt hónapokban, majd a „grand opening”-re, azaz a nagy nyitányra múlt csütörtökön került sor Chicagóban.

Dr. Gyucha Attila elmondta, hogy mind a kiállítás kurátoraként, mind magyarként nagy öröm volt számára, hogy számos hazai intézményvezető és a szervezésben kulcsszerepet játszó kolléga tudott részt venni a megnyitón. Hozzátette, az külön örömet jelentett számára, hogy Magyarország chicagói főkonzulátusa a megnyitó igazán rangos, nemzetközi mezőnyében példamutató módon támogatta a magyar küldöttséget és képviselte a hazai színeket.

Békéscsabára érkezik egy fantasztikus makett

– Nagy örömmel tettünk eleget a Field Museum felkérésének a kiállításban való részvételre – vette át a szót dr. Bácsmegi Gábor, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója, a chicagói csabai különítmény Lencsési lakótelepet erősítő tagja. A tárlat koncepciójába a múzeum gazdag régészeti gyűjteményének számos tárgya beleillett volna, és végül egy, a közelmúltban Békésen feltárt, bronzkori síregyüttesre esett a választás. A múzeumigazgató hozzátette, hogy annak különösen örülnek, hogy az észak-amerikai kiállítássorozat zárását követően egy fantasztikus makett, amely egy dr. Gyucha Attila és dr. William A. Parkinson által kutatott szeghalmi, 7000 éves település életét eleveníti meg, a Munkácsy Mihály Múzeum állandó tárlatába kerül.

Jelentős magyar közösség él az amerikai nagyvárosban

Kovács Tamás, Magyarország chicagói főkonzulátusának vezetője szintén békéscsabai, konkrétan belvárosi gyökerekkel rendelkezik. A főkonzul kifejtette, hogy a kezdetektől komoly hangsúlyt fektettek a kiállítás kormányzati oldalról történő támogatására, hiszen Chicago az Amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb kelet-európai lakossággal rendelkező városa, és a környező államokban igen jelentős és aktív magyar közösség él. Meglátása szerint ez egy olyan esemény, ami nemcsak hazánkat, de a Munkácsy Mihály Múzeumon keresztül Békés megyét is közelebb hozhatja az amerikai közönséghez.

Békésen feltárt, bronzkori síregyüttest vitt az Egyesült Államokba a Munkácsy Mihály Múzeum

A csabai csapat negyedik tagja, Máté Erzsébet Panka, a külképviselet kulturális kapcsolataiért felelős munkatársa, a Kulich-, azaz a Kazinczy-lakótelep színeiben, a megnyitóra érkező magyar küldöttség programjainak szervezésében, chicagói tartózkodásuk megkönnyítésében és színesebbé tételében vállalt jelentős részt.

A First Kings of Europe kiállítás 2024. január végéig tekinthető meg Chicagóban, majd ezt követően a Kanadai Történeti Múzeumban lesz látható 2025 elejéig – ismertette zárásként dr. Gyucha Attila.

Sor- és sörvezetők

A First Kings of Europe kiállítás a társadalmi különbségek kialakulását veszi górcső alá, az újkőkori, egyenlőségen alapuló közösségektől, a bronzkori főnökök megjelenésén át, a vaskori királyokig és dinasztiákig, mintegy 5500 év történetét átfogva. A tárlatot három színvonalas, gazdagon illusztrált könyv mellett sörkülönlegességek is kísérik. Egy chicagói sörfőzde kifejezetten a kiállítás tiszteletére, annak tematikájához illeszkedően két új recepttel állt elő: eggyel a „közrendűeknek”, eggyel az „elitnek”. A csabai különítmény ezek „megnyitásában” is részt vett, és egyöntetűen minőségi munkaként értékelte mindkét szűrletet, megjegyezve, hogy az „elit” 9 százalék alkoholtartalmú termékének felelősségteljes fogyasztására érdemes figyelmet fordítani.