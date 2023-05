Szamócából bőséges a kínálat Békésben, még csak fóliás van ugyan, de itt az import is, ami jóval olcsóbb a hazainál, a szegedi és a budapesti nagybani piacon 800–1000 forint körül adják kilóját. A termelők panaszkodnak is Békésben, hogy ezzel az agyonutaztatott, hűtőből elővett portékával kell versenyezniük a friss, jó illatú, ízű és aromájú földiepreikkel. A fogyasztói árak így képlékenyek, napról napra is változnak.