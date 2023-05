Bíró Ica, a Metál Lady és egy másik játékos mellett brillírozott, humoránál volt, élvezte a játék minden pillanatát. Mi is jó kedvében találtuk Zolkót és kifaggattuk: tudja-e már, mire költi a nyereményt, mit csinál, ha éppen nincs nyerő szériája.

A végegyházi szerencse kegyeltje privát életében esküvőszervező. Nagyon humoros ember, ahogy ő fogalmazott, szeret vicceskedni. Ez kiderült a műsorból is. A kommunikációval sincs gondja, szóval tartotta Kasza Tibit és játékostársait is. Nem hagyta, hogy a hangulat ,,megüljön”.

– Pörgettem a műsort, ugye, ez látszott a képernyőn? – kérdezett vissza nevetve Zolkó, s elárulta, hogy lételeme a humor.

– Nem vagyok szerencsés ember, vagyis nem voltam eddig. Én hiába vettem kaparós sorjegyet, soha nem nyertem. Ezért is mentem be játszani a Szerencsekerék című műsorba a vesztesek nyugalmával.

A végegyházi fiatalember 3,6 millió forinttal távozott a műsorból.

Zolkó elárulta, van már rutinja a kamerák előtt, szerepelt főzőműsorban is, nem titkolja, a most elnyert macaron sütőtanfolyam kuponja a lehető legjobb helyre került, hozzá. Ahogy a konyhai robotgép is!

Tóth Zolkó lehet, hogy vicces fickó, de azt nagyon komolyan mondta, hogy fogalma nincs, mire költse a sokmilliós nyereményt. Talán egy svájci útra? - mert a hideg helyeket kedveli, ahol a hegycsúcsokat állandóan hó borítja.

Amíg ezt kitalálja, bizonyára rávesz egy újabb ismert embert, hogy vele énekeljen! – mert Tóth Zolkó a TIK-TOK-on nagyon menő, 128 ezer követője nagyra értékeli, hogy bárkit képes rábeszélni egy közös produkcióra. Már jubileumot is ünnepelt: a századikat.

Ne lepődjünk meg, ha a folytatásban akár Kasza Tibi, vagy a Szerencsekerék háziasszonya, Sydny lesz Zolkó duettparnere a TIK-TOK-on.