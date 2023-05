Hozzátették, a fiatalember Könyvet a kutyákért! – Vegyél egy könyvet, és mentsd meg egy kutya életét! elnevezésű, jótékonysági könyvvására fergeteges sikert aratott a napokban, a bevételből állateledelt vásároltak. Az összegből 150 ezer forintot a szintén békéscsabai Remény – Lak Állatvédő Egyesület használhatott fel ugyanerre a célra.

A Csabai Állatvédőknél elmondták, 12 és 24 darabos, gazdaságos csomagokban rengeteg aszpikos és szószos cicaeledelt, valamint speciális étrendet követő kutyusaik számára hipoallergén konzerveket vettek.

Egyesületük gondozásában folyamatosan 150–160 kutya és 90–100 cica él. Napi ellátásukhoz mérhetetlen segítség a felajánlott összeg.

Rostás Stephan jótékonysági könyvvásárán közel 830 ezer forint jött össze a csabai, menhelyi kutyák javára /Fotó: Bencsik Ádám/

„Rostás Stephan, HIHETETLEN VAGY!!!!!! Szívből köszönjük, amit most az állatokért tettél, és szívből köszönjük az adományozóknak, az önkénteseknek is! Újra hitet és erőt adtatok nekünk azzal, hogy bebizonyítottátok, amit csinálunk, az nemcsak a megmentett kutyák és cicák érdeke, hanem igenis nagyon sok jószívű és jólelkű ember szívügye is! Nagyon hálásak vagyunk!” – írta a Csabai Álltavédők Egyesületének vezetése levelében a fiatalembernek.

Rostás Stephan hétfőn érdeklődésünkre elmondta, 1200 könyvet ajánlott fel az akcióban, és a kezdeményezés eredményét látva jövőre is megismétli a jótékonysági vásárt.

Annyit tett még hozzá, sem rajta, sem a könyveken, de biztos abban, hogy az adományozókon sem múlik majd az újabb siker.