Május 28-án, vasárnap délelőtt első alkalommal rendezik meg a Főzz és Segíts! elnevezésű jótékonysági főzést a gyulai várkertben, a Gyulai Pálinkafesztivál részeként. A rendezvény, illetve az eseménnyel párhuzamosan zajló online közösségi adománygyűjtés a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványt segíti majd – jelentette be a helyszínen megtartott csütörtöki sajtótájékoztatón dr. Takács Árpád. Békés vármegye főispánja elmondta, egy olyan rendezvényt hívnak életre, amely számos értéket szolgál, erősíti a közösségeket és a családokat.

A program a pálinkafesztiválnak a nemzeti összetartozás erősítése mellett ad egy újabb küldetést

– emelte ki.

Az esemény bevételét egy olyan szervezetnek, a hét éve működő Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványnak ajánljuk fel, amely kifejezi az élet tiszteletét és a gyermekek fontosságát.

Dr. Takács Árpád elmondta, a helyszínen harminc csapat fog főzni, így szakképzési centrumok, kamarák, tankerületek, a gyulai önkormányzat is csatlakozik a nemes célhoz. A gyulai önkormányzat és dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere rögtön a rendezvény mellé állt – hangsúlyozta. – Ugyancsak támogatja a szervezést Bora Imre, a pálinkafesztivál igazgatója, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatósága is. Elindult egy hatvan napos online kampány is, amivel a főzéshez hasonlóan, 1,5 millió forintos adományt gyűjtenének össze, vagyis a két akcióval közösen 3 millió forinttal szeretnék az alapítványt támogatni.