Ribárszki Péter polgármester elmondta, azért is, mert hazánkban csak Kondoroson és az Orosháza melletti Tatársáncon van jelentős, őshonos állománya.

A bókoló zsálya az árvacsalánfélék családjába tartozó, ritka, évelő zsályafaj. Nevét lefelé hajló, „bókoló”, akár 120-130 cm-es magasságot is elérő ajakos virágzatáról kapta. Nagy, bőrszerű, szíves levélvállú levelei a talajon terülnek el, a virágzatát tartó hajtáson csak kevés levélke van. Liláskék virágzatát rendszerint május közepén, végén táján bontja ki, és mintegy két héten át pompázik.

Kondoroson 1962-ben találták meg újra, ugyanis innen korábban már Kitaibel Pál botanikus is leírta útinaplójában az 1800-as évek elején: „A legelőn Kondorostól Szarvas felé haladva széltében-hosszában, jobbra is, balra is, mintha vetették volna”.

Ribárszki Péter kiemelte, jelenleg a kondorosi őshonos állomány 250 tő körül van. Mivel fokozottan védett növény, tilos egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. A bókoló zsálya természetvédelmi értéke 250 ezer forint.