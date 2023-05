Bel Canto - Énekelni jó: ez volt a mottója annak a hétvégi programnak Orosházán, ahol a Bel Canto Művészeti Egyesület ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját – számoltunk be a sokszínű zenei eseményről tavaly. Akkor e nagyszabású jótékonysági műsorral a Muzsikáló Gyermekekért Alapítványt támogatták. Idén régi és új arcok egyaránt megjelentek a színpadon, a gála nagy sikert aratott, a jótékonysági cél pedig az állatbarát Pörneki Anikó énekművész, magánének tanár kezdeményezésére az Orosházi Szikháti Kutyamenhely megsegítése volt.

A rendezvényhez olyan fellépők csatlakoztak, mint Körmöczi Zoltán (korábban már szerepelt Orosházán megzenésített versekkel); az Ukrajnából érkezett Júlia Mironova és édesapja is énekelt. A műsorban megzenésített versek, dalok, musical és operett részletek, valamint népdalok és magyarnóták csendültek fel.

Budavári Zsófi terápiás kutyusa, Lili is Szikházon élt.

– Azért választottuk az állatmenhelyet idén, mert magam is állatbarát vagyok, mentett kutyám (Gina) és cicáim vannak. Tanítványom, Budavári Zsófi Lili nevű terápiás kutyája is a szikháti menhelyen élt... Ami számomra fontos: minél több figyelmet ráirányítani arra az áldozatos munkára, amit azok az emberek végeznek, akik ezekkel a mentett állatokkal foglalkoznak. Szerintem kevés platformon van lehetőségük felhívni a figyelmet a felelős állattartásra, az örökbefogadásra. Ezért is gondoltam, hogy ezen a gálán kiemelten velük foglalkozzunk.

Pörneki Anikó azt is elmesélte, a zene, a jótékonykodás a jólelkűséghez kötődik. Az állatvédőkkel közös felhívással az örökbefogadás fontosságát szeretnék minél több állatbaráthoz eljuttatni.

– Állatmentőként, önkéntesként tanítványaimmal együtt igyekszünk segíteni a munkájukat. Miközben a gálára készültünk, kiderült, örömmel csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez, sokunknak van házi kedvence.