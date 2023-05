Battonyán a fürdő mellett a turizmus egyéb ágaira, így pléldául a lovas- és vadászturizmusra is nagy hangsúlyt lehet és kell is fektetnünk a jövőben – fogalmazta meg álláspontját Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője azon a fórumon, ahol e témában egyeztetett a város vezetőivel. A battonyai termálkincset egyelőre még nem minősítették hivatalosan gyógyvízzé, de a nyilvántartási eljárás már folyamatban van. A tapasztalatok is azt mutatják, jó hatással van az emberre, ha megmártózik ebben a medencében. A témáról, illetve a kapcsolódó fejlesztési lehetőségekről Varga István jegyzővel, Boros Csaba polgármesterrel, a Tenderauditor Kft. munkatársaival egyeztettem – írta közösségi oldalán a politikus.