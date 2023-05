– Bár komoly teljesítmény lefutni egyénileg egy félmaratont, az egésznek nem a sportértéke, hanem inkább az okozott örömet, ahogyan a csapat együttműködött – mondta Varga Tamás alpolgármester, hozzátéve, hogy a Csabai Gyors tíz tagja egymás között nagyjából félmaratonokra osztotta fel a 211 kilométeres távot, amelyet lejtők és emelkedők tettek változatossá.

– Igazából dr. László Jenő volt a felbujtó, aki egy borongós tavaly nyári napon megkérdezte, hogy kinek van kedve futni. Ugyanis ő szeretné körbefutni a Balatont, viszont nem egyedül – folytatta Szabó Balázs beruházási csoportvezető, hozzáfűzve, egy napi pályáztatás után megszületett azok névsora, akik önként és dalolva vállalták a túrát: Csák Tímea, dr. Csernus Ibolya, dr. Deák Zoltán, dr. Kiss Gyula, dr. László Jenő, Nagy Ferenc alpolgármester, Szabó Balázs, Szabó Zoltán, Varga Marianna és Varga Tamás alpolgármester, akiket biciklivel kísért Balogh István és Ancsin Pál.

A lányok vállalták az éjszakai műszakot

– Felmerült, hogy a lányok éjszaka vagy nappal fussanak-e – magyarázta Csák Tímea, az oktatási, közművelődési és sportosztály munkatársa. De amikor kiderült, hogy a nappali szakasz a dombos vidéken megy, akkor a fiúk felajánlották nekik a sík vidéki szakaszokat, hogy tehermentesítsék őket – azokat viszont a sötétben kellett teljesíteni. A biciklis kísérők sokat segítettek a lányoknak, így az idegen terepen, a sötétben is biztonságban érezték magukat.

Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a csapat a nevezés után rögtön kezdett összekovácsolódni. Edzettek közösen és egyénileg is, inspirálták egymást, és megdöbbentek egy-egy eredményen, ami egyre jobb és jobb teljesítményre sarkallt mindenkit. Szabó Balázs hozzátette, mindenki kapta a futócipőt, szélsőséges időjárási körülmények között is. Tudták, hogy mindannyian képesek lesznek teljesíteni a vállalt távot, ami biztonságot jelentett. Csák Tímea is megosztotta, hogy folyamatosan tesztelték magukat: volt, aki éjszaka ment el gyakorlásként futni, volt, aki 10 kilométer és egy kis pihenés után megint lefutott 10 kilométert. Motiválták egymást, és mindenkinek javult is a teljesítménye.

Minden a helyén volt a pontos számítások után

Kiemelték dr. Deák Zoltán jogi csoportvezető szerepét, aki a választási eljárásokban nagy rutint szerzett, és most is komoly számításokat végzett, táblázatokat és beosztásokat készített, hogy minden pontosan a helyén legyen. Ebben a felosztásban voltak, akik pihenni is tudtak – kivéve a lányokat. Csák Tímea szerint viszont nem is vágytak rá, nem éreztek fáradtságot, annyira bennük volt a drukk, többek között azért, hogy időben ott legyenek a váltóponton.

– Ami az egészben a megható volt, hogy miként tudott együttműködni ez a csapat. Amikor 12 ember egyszerre mozog, lehetnek egyéni ötletek, apró viták, de itt nem volt semmi ilyesmi – ecsetelte Varga Tamás alpolgármester. Kiemelte: a sportban is megmutatkozik, hogy egy-egy ember milyen. Amit elvállaltak, azt felelősen vállalták el, tettek is érte, és harmonikus együttműködésben haladtak előre. Szerinte ez a mindennapokban is így van, és ez a polgármesteri hivatal egyik erénye. Szabó Balázs hozzátette, teljes szimbiózisban működött a csapat, nem nézték a hivatali besorolást, a végzettséget, mindannyian ugyanazért a célért hajtottak.

A kukában landolt a nagyon fontos karkötő

Adódtak izgalmas jelenetek, például, hogy a balatoni dugóban sikerül-e autóval időben odaérnie a váltópontra a következő futónak – miközben az előző futó szinte a célegyenesben volt. Csák Tímea elmondta, hogy minden váltópontnál csippantani kellett egy karkötővel, ezzel igazolták, hogy áthaladtak az adott helyszínen. Ezt a legtöbben kézre csatolva viselték, ő viszont nem vette fel, mivel zavarta. Odaadta a biciklis kísérőnek, aki pedig beletette a kosarába. Amikor Tímea megállt inni, a kísérő úgy gondolta, kiüríti a szemetet a kosárból – és csak később, két kilométer után derült ki, hogy a karkötő is a kukában landolt, a kerékpáros kísérő visszament érte.