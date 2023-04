Hozzátette: mind a huszonöt, júniusi, júliusi és augusztusi turnus teljesen be is telt. Mivel turnusonként huszonöt fiatal – jellemzően felső tagozatos, középiskolás tanuló –, valamint kísérőik részvétele várható, mindez azt jelenti, hogy hatszáznál is többen fedezhetik fel nyáron a békési kastélyokat és tájat.

Hangsúlyozta, hogy haladnak a vándortábor szervezésével. Az első és az utolsó napon a résztvevők Békéscsabán szállnak meg: a Közgé kollégiumában, azaz a volt KISZ-tábor területén. Ezért a minap Paláncz Györggyel, a Közgé igazgatójával a helyszínen megnézték az elhelyezés feltételeit, a szobákat, az ebédlőket, a zuhanyzókat és a kerékpárok tárolására szolgáló helyiséget. Úgy véli, a kollégium kiváló szállásként volt szolgálni a résztvevő diákok számára, minden elkövetnek azért, hogy jól érezzék magukat a fiatalok.

Opauszki Zoltán arról is írt, hogy a vándortáborral felkerül Békés megye a kerékpáros turizmus térképére. A bringás vándortáborok egyik hozadéka, hogy forgalmat generál a térségben jelen lévő vendéglátóhelyeknek és a szállásadóknak, a másik pedig az, hogy ha a résztvevő diákok jól érzik magukat, akkor a fiatalok a családtagjaikkal együtt visszatérnek a térségbe. Szeretnék elérni, hogy a következő években is megszervezzék a békési kastélyokat felfedező bringás vándortábort, és hogy egész nyáron kerékpáros csoportokkal legyen tele a térség.