A kéményseprők minden évben körbejárják a CSÜSZ-ös társasházakat is, és elvégzik a kötelező ellenőrzéseket. Ha úgy látják, hogy veszélyes a kémény vagy romlott az állapota, tájékoztatják erről az ott lakókat, és jegyzőkönyv is készül. A gyűjtőkémények állaga ezeknél az épületeknél jelentősen leromlott azért is, mert annak idején szilárd tüzelésű berendezésekre tervezték ezeket.

A szén-monoxid beszivároghat a lakásokba

– A ’70-es években a lakók átálltak a gázüzemű berendezésekre, amikre ideiglenes bekötési engedélyt kaptak. Máig ezzel az engedéllyel üzemeltették a gázüzemű, nyílt égésterű készülékeket – hangsúlyozta Pacsika Zsolt és Árvay Tibor. – A gázüzemű berendezések által kibocsátott égéstermék egy kénes alapú vegyületet váltott ki, ami a fél évszázad alatt „megette” a kémények belső téglafalát. A kémények tömítettsége így nagyon rossz, aminek akár az is a következménye lehet, hogy a szén-monoxid beszivárog a lakásokba. Ha a katasztrófavédelem letiltja a kéményt, és valaki mégis rákötve hagyja a készülékét, az pénzbírsággal sújtható. Végső esetben a gázszolgáltató is kimehet, és kikötheti a készüléket.

A CSÜSZ vezetői kiemelték, létezik egy dán technológia, amellyel kibélelhetők a meglévő kémények.

Egy 2018-as kormányrendelet azonban attól az évtől megtiltja a nyílt égésterű gázkészülékek rákötését. Ahol megvannak még a korábbi készülékek, azok maradhatnak, de újat nem lehet rákötni a kéményekre. Így sok esetben értelme sem lenne a nagyon drága felújításoknak, ugyanis aki már beszerelte a villanybojlert, annak ez nem lesz érdeke. A jövő tehát az elektromos áram, ehhez kellenek a jó vezetékek.

Társaságuk nem hatóság, ugyanakkor kötelesek erről tájékoztatni a lakókat, és lehetséges megoldásokat is kínálnak. Fontos különbség, hogy amikor a régi elektromos vezetékeket kiépítették, legfeljebb néhány elektromos eszköz működött a lakásokban, ma pedig van klíma, fűtőpanel, számos elektrotechnikai eszköz, mikró, szárítógép, mosógép, mosogatógép. Sokan már a gázüzemű vízmelegítőket is villanybojlerekre cserélték, és abba az irányba halad a világ, hogy az elektromos berendezésekből egyre több lesz.

Nem bírják el a nagy áramterhelést

– A hatvanas években beépített, szűk keresztmetszetű bemenővezetékek nem alkalmasak arra, hogy a nagy terhelést elbírják – ecsetelte Pacsika Zsolt és Árvay Tibor. – Villamosmérnökkel mérettünk fel több épületet, így kiderült, hogy sok helyen az elosztódobozokban, árambekötési pontoknál a vezetékek túlmelegedtek, elolvadtak. Emiatt voltak áramszünetek egyes épületekben. Látszik, hogy a régi rendszert nem erre a terhelésre méretezték, ezt nem bírja, szükség van tehát a cseréjére. Több vállalkozót is megkerestük, igyekeztünk jó árajánlatokat elérni a cserére, tudomásul kellett vennünk viszont, hogy az elmúlt hónapokban ezen a területen is emelkedtek az árak.

Van olyan társasház, aminek a lakói úgy döntöttek, hogy a felújításokra eddig félretett megtakarításokból finanszírozzák a cserét. Ugyanakkor inkább az a jellemző, hogy célbefizetésekkel teremtik meg ennek a keretét.

Erről minden esetben a társasházak közgyűlése dönt, ahogy arról is, hogy esetlegesen milyen részletekben fizetik lakásonként a szükséges összeget. Minden épület más, de nagyjából – a mostani árak mellett – 2–2,5 millió forintot tesz ki lépcsőházanként a felújítás. A vállalkozók korábban gyakorlatilag az adott hétre tudtak árajánlatot mondani, olyan gyorsan változtak az árak. Ez megnehezítette a társasházak és a CSÜSZ dolgát is. Bízunk abban, hogy most már nem lesz ilyen gyors árváltozás, és beszerezhetők a szükséges anyagok is, mert az elmúlt időszakban ezek hiánya is nehezítette a munkát.

A CSÜSZ vezetői hangsúlyozták, a vállalkozó először az új rendszert építi ki, amikor ezzel végzett, a szolgáltatóval együtt feszültségmentesítik az épületet, és rákötik az új rendszerre.

Ebben az időtartamban, nagyjából 8-10 órán át áramszünet van a lépcsőházban. Hogy pontosan mikor, arról az érintett lépcsőház lakóit időben értesítik.

Sok helyen nincs megfelelő villámvédelem

Pacsika Zsolt és Árvay Tibor hangsúlyozta, a társasházak mintegy 80 százalékánál nem megfelelő a villámvédelem sem.

– Törvény írja elő, hogy ennek meg kell lennie. A tavaszi, nyári hónapokban megfelelő villámvédelem és földelés esetén nem lehet nagy probléma, ellenkező esetben azonban igen – ecsetelték. – Ezt hatévente vizsgálják felül, így derült ki, hogy a társasházak többségénél hiányos, a mostani szabványnak már nem megfelelő a villámvédelem. A társasházi közgyűléseken kötelességünk erre is felhívni a figyelmet, amit meg is teszünk. Amennyiben a társasház a javítás vagy a csere mellett dönt, akkor abban segítünk, a lehető legjobb és legolcsóbb megoldásokkal.