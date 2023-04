A méhek napját az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) kezdeményezésére 1994-től április 30-án ünnepeljük Magyarországon, mivel ezidőtájt teljesedik ki az élet a kaptárban. Dr. Szilágyi Tibor és párja a remek időjárást ki is használta.

– Amikor megismertem a feleségemet, ő már édesapja mellett tanulta a méhészkedést. Én is apósom mellé szegődtem, azóta, immáron húsz éve közösen a párommal mi is méhészkedünk – mesélte munka közben a polgármester. Jelenleg 35 méhcsaládjuk van, de ez akár meg is duplázódhat.

– Ha védjük a méheket, akkor óvjuk a természetet, ha sok mézet fogyasztunk, akkor védjük a saját egészségünket is – irányított figyelmet e jeles napra, a méhek napjára Szilágyi Tibor. Megosztotta szemléletüket, mindennapi tapasztalásaikat is a közösségi oldalán a településvezető, jelezve, a Föld mezőgazdaságának 70 százaléka ma kizárólag a méhektől függ, akiknek beporzó tevékenysége nélkül a növények képtelenek lennének szaporodni. A méhek évekkel ezelőtt kerültek fel a veszélyeztetett fajok listájára.

– A méhek tavasszal kitakarítják a kaptárt, és felkészülnek az új fiasítás érkezésére, majd amikor megerősödnek, kirajzanak a kaptárból. Ezt bizonyára már sokan tapasztaltátok, nálunk rendszerint a szomszédban a fán landolnak. Volt olyan évünk, hogy szinte naponta másztuk Julika néninél a fákat, hogy befogjuk a rajokat. Azt tudni kell, hogy alapesetben nem támadnak, a kaptár közelében csak védik a készleteiket. Csípést általában úgy szerezhetünk, ha nem vesszük észre őket, és véletlenül rálépünk, vagy pedig akaratlanul összenyomjuk a testüket.

– Az általuk termelt méznek rengeteg jótékony hatása van, többek között immunerősítő, sebgyógyító, antibakteriális, jótékony hatással van a megfázásra, a torokfájásra, megnyugtatja az idegrendszert, és még nagyon sokáig sorolhatnám. Én magam méhész lévén becsülöm és csodálom ezeket az apró rovarokat, napokig tudnék mesélni róluk. Egy szó, mint száz, nagyon vigyázzunk rájuk, védjük, óvjuk őket!