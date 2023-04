– A húsvét a kereszténység legfontosabb ünnepe. Egyetért ezzel?

– Teljes mértékben azonosulni tudok ezzel a megállapítással, hiszen a húsvét a feltámadás ünnepe. Annak az ünnepe, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált és ezzel a mi számunkra is a halál fölötti győzelmet ígéri, és az örök életet. Ezért keresztény hitünk középpontjában a húsvét áll.

– A nem keresztény emberek nehezen kezdenek bármit is ezekkel a szavakkal. Nekik a húsvét nem ezeket jelenti, inkább csak valamiféle tavaszkezdetet.

– Mindenki kezd valamit az ünnepnapokkal, megéli az adott ünnephez való viszonyulását és a tőle tehető legtöbbet ki akarja hozni belőle. A Szentírásban azt olvassuk, hogy a hit hallásból van. Ahhoz, hogy a krisztushit az én hitem is legyen, ahhoz meg kell ismerni azt a Krisztust, akiről a Szentírás bizonyságot tesz. Ez egyfajta energia befektetés, amit a Szentlélek munkája támogat. Szerintem egy-egy ünnep valós tartalmát – legyen az húsvét, pünkösd vagy karácsony – annak az ünnepnek a valós történései tudják betölteni. Amíg egy-egy személy ismeretei között ezek nincsenek meg, addig is tesz valami olyat, ami a hétköznapokból kiemeli az ünnepet, hogy ünnepnek nevezhesse.

– Mondjuk néphagyományokat követ?

– A néphagyományoknak is lehet üzenete és fontossága, de csupán azoknál megállni még nem a célba érkezés.

– Hogyan zajlik le önöknél, békéscsabai reformátusoknál a húsvéti ünnepkör?

– Nagyhéten hétfőtől kezdődően minden este hat órától istentiszteletet tartunk, melyre Csongrád megyei szolgatársakat hívtunk igehirdetőnek. Nagypénteken 10 órától lesz istentisztelet, valamint 18 órától azt tervezzük, hogy a passiót fogjuk énekelve, olvasva a szívünkhöz közel engedni. Húsvétvasárnap 8 és 10 órától tartunk úrvacsorás istentiszteletet a templomunkban, míg Húsvéthétfőn 10 órától. Ezekre az alkalmakra a hagyományainknak megfelelően legátust fogadunk, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemről egy elsőéves hallgatót.

– Ha csak egyetlen mondatban kellene megfogalmaznia, mi húsvét üzenete?

– Győzelmes Krisztusunk van! A feltámadott győzelmes Krisztus a záloga a mi győzelmünknek, tehát örök életünknek, ezt jelenti az, hogy hozzá tartozunk.