Mint kiemelte, az esemény vendége volt Szabó János, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója és több vezető munkatársa is. Konkrét csatornák vízellátásáról is szó volt, a gazdák a helyszínen erről is tudtak egyeztetni.

Elhangzott, hogy ha egy gyulai gazda a földje öntözésének feltételeit szeretné biztosítani, akkor célszerű felkeresnie a KÖVIZIG munkatársait, akik állnak a gazdák rendelkezésére.

Az öntözés egyik akadálya az, hogy a Fehér-Körös és a Fekete-Körös nyáron, amikor a legnagyobb szükség van az öntözésre, nagyon alacsony vízhozamot biztosít, azaz nincs elegendő víz az öntözéshez. Szabó János ismertette azokat a tervezett vízügyi beruházásokat, amelyek középtávon több vizet biztosíthatnának térségünknek. A következő megbeszélés a KÖVIZIG épületében lesz, ahol az igazgató részletesen ismerteti ezeket a terveket.