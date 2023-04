Bárcsak mindig húsvét lenne – sóhajtott fel az egyik árus a piaci vásárcsarnokban. Megtelt ugyanis élettel még egy máskor gyengébb kedd is.

– Igazából most érezzük először egy nem szerdai és szombati napon a forgalom növekedését – hangsúlyozta Olsák Istvánné, aki zöldséget, gyümölcsöt árusít Varga Anikóval együtt a standjukon. Látszott, hogy kellenek most mind a ketten, mert elölről két helyen és oldalt is sorjáznak a vevők.

– Mindenki a pénztárcájának megfelelően vásárol, de az is igaz, hogy az ünnepek előtt mélyebben belenyúlnak a zsebükbe vevőink – hangsúlyozta Olsák Istvánné Marika. – A hazai paradicsom ugyan nem olcsó, ugyanakkor, ahogy egyre több jelenik meg a standokon, akár napról napra is lejjebb megy az ára. A mi feladatunk, hogy maximálisan kiszolgáljuk a vásárlók igényeit, így számos terméknél többfélét tartunk, eltérőek az áruk a mérettől, fajtától, származási helytől függően. Emellett az első osztályú portéka mellett néhányból másodosztályú is van, mert attól még ugyanolyan jó, ha kinézetre esetleg nem is verseng a szebb áruval.

Vlcskó Pál, a békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) szakmai főigazgató-helyettese már több pakkal érkezett a standhoz. Ahogy mondta, most van egy kis ideje beszerezni a legtöbb húsvéti alapanyagot.

– Húsvétkor együtt a család apraja-nagyja, és igyekszik kitenni magáért az ember – ecsetelte. – Mindig az adott ünnephez illő, a hagyományokat őrző ételeket készítjük, húsvétkor az én feladatom a bárányragu és a báránysült elkészítése. Az alapanyagoknál a minőséget helyezem előtérbe, és amiből csak lehet, hazait vásárolok, fontos szempont az is, hogy friss legyen.

Már hazai paradicsom, koktélparadicsom és paprika is kapható a békéscsabai vásárcsarnokban, képünkön Olsák Istvánné a standjuknál.

Pilán Györgyné Szabadkígyósról érkezett nagybevásárlásra a csabai piacra. A csülkök mellett kolbászt, szalonnát is vásárolt annál az árusnál, akinek a termékei 89 éves édesapjának a legjobban ízlenek. Aztán friss paradicsomot és paprikát is vett. Csupán azért ezeket, mert a zöldségek többségét tárolóedényekben otthon lefagyasztja, és amikor szükség van rájuk, csak előveszi.

Rajki István cukrászmester mindig előrukkol valamilyen speciális húsvéti meglepetéslinzerekkel, ami a formákat, a díszítést illeti, van nyuszis, bárányos és tojás alakú is. Hogy mennyire kelendők, azt bizonyította, fotózni nem tudtuk a piaci cukrászdájukban, mert a mester éppen az utánpótlásért indult süteményes műhelyükbe.

A házias pogácsa húsvétra is kelendő, képünkön Barna Marianna cukrászdai eladó a csabai vásárcsarnokban.

Barna Marianna eladó kiemelte, a sós aprósütemények közül a pogácsa mindig kelendő húsvétra, hasonlóan a sajtos rúdhoz, ami akár az ünnep utánig is megőrzi állagát, minőségét.

Amikor kiléptünk a vásárcsarnokból, a „hétköznapi világba”, akkor tudatosult bennünk, milyen más és jó hangulata van a piacnak, még annak számára is, aki nem vásárolt most semmit. Ugyanakkor ennek is eljön az ideje, mert, ahogy mondani szokták, nyakunkon az ünnep.