Csak a keresztény Európának van jövője

Meggyőződése, hogy elemi igény van templomokra azokon a településeken, ahol eddig nem voltak – hangsúlyozta dr. Kovács József országgyűlési képviselő. Emlékeztetett: pár éve római katolikus templom épült Tarhoson, most pedig református épül Körösújfaluban.

Hozzátette: meggyőződése az is, hogy Magyarországon a nem hívő ember is keresztény, mert minden magyar keresztény Szent István óta. Ha István nem vette volna fel annak idején a kereszténységet, akkor ma nem lenne Magyarország. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a szent király felajánlotta országát Szűz Máriának, ezzel pedig egy olyan kegyelmi, kivételes helyzetbe került a nemzet, amely meghatározza a jövőt. Mint fogalmazott, csak keresztény Európának, azon belül pedig csak keresztény Magyarországnak van jövőképe, ezért is fontos, hogy legyenek templomok, és úgy véli, egy négyszáz-ötszáz lelkes település is méltó arra, hogy legyen temploma.