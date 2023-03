Medgyesbodzás Dél-Békés több településén a Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ boltjaiban több dolgozóval biztosítja mindazt, amit régen, eredeti helyükön a postai alkalmazottak végeztek. Gerendás, Nagybánhegyes és Nagykamarás után a legújabb helyszín Medgyesbodzás, ahol a napokban jártunk. A déli órákban is nagy volt a forgalom. Rozsnyai András és felesége is ekkor érkezett. A bevásárlást Marika néni intézte, a férje a csekkeket fizette be. Elmondták, elégedettek a szolgáltatással.

– Hallottuk, máshol mozgó posta van. Ez annál sokkal jobb megoldás. Ide mi bármikor jöhetünk, ismerünk mindenkit – tette hozzá az asszony.

A PostaPont forgalma folyamatos volt, miközben a vásárlótérben is volt állandóan vevő. A három, a postai szolgáltatásokat a posta szegedi oktatási központjában elsajátító (Cseténé Mészáros Melinda, Tóth Katalin, Szabó Lajosné) dolgozó által minden postai szolgáltatás elérhető a bodzásiak számára­. Olyan kérés még nem érkezett, hogy ne tudták volna teljesíteni – ezt már ők tették hozzá.

A Medgyesegyháza és Bánkút ÁFÉSZ elnöke, Dorogi Imre elmondta, kezdetben vegyes volt a fogadtatás, ám ahogy telik az idő és ahogy megszokják az emberek a változást, egyre pozitívabb a megítélése a boltba beköltözött postai szolgáltatásnak.

– Majd' 100 éves tradíció volt, mindenki tudta, hol a posta. Régi parasztházat váltott egy új épület anno. Most pedig itt van. Boltban vagyunk, beszédesek az emberek. Az ellenérzést felváltotta az elfogadás és azt mondják, jó, hogy van – tette hozzá az elnök. A Magyar Falu Program falusi kisbolt pályázaton még 2022 elején nyert az ÁFÉSZ. Ez a projekt a 2 ezer fő alatti kistelepülésen a napi fogyasztási cikket értékesítő üzletek üzemeltetőinek adott esélyt a fejlesztésre. Így végezhették el a bodzási bolt teljes átépítését, korszerűsítését, 70 négyzetméteres bővítését.