A nagykamarási kereskedelmi egységükre 75 százalék támogatást nyertek, s mellé 25 százalék önerőt tett az ÁFÉSZ.

– Ez lett a végeredmény – vezetett a raktárba is Dorogi Imre, miközben megmutatta a kívül és belül megújult üzletüket, ahol a kornak megfelelő energetikai korszerűsítést (új burkolatot kapott minden helyiség, kicserélték a villamoshálózatot, napelem került az épületre) rövid idő alatt elvégezték. Vásároltak hűtőpultokat, hűtőkamrát. És kialakították a postapartner programban ezt az üzletrészt. Szolgáltatást nyújtanak a postának jutalékos rendszerben.

– A nagykamarási bolti dolgozók (7 fő) közül ketten megtanulták Szegeden, a posta oktatóközpontjában a teendőiket. Ebben a boltunkban a nyitva tartási időnk 95 százalékában működik a postaszolgáltatás, ezért kellenek plusz segítségek. Van olyan település, ahol átvettünk postai alkalmazottakat, számítunk a szaktudásukra – tudtunk meg részleteket a személyi állományt érintően. Nagykamaráson egyénként a bolt már nyit 5 óra 30 perckor, a postai szolgáltatást pedig 8 órától érheti el a lakosság. A bolt 19 órakor, a postai rész 16 órakor zár. Szombaton is délig elérhetik ezt a szolgáltatást a nagykamarásiak.

– Egy hónapja nyitottunk, a fogadtatás vegyes volt. A lakosság és a kollektíva is kíváncsian várta, hogy válik be ez a váltás-változás. Ahogy minden változás, ezt is érzelmileg más-más módon reagálták le az emberek. Dolgozóink a betanulás fázisban azt mondták, minden tiszteletük a postásoké. Sokrétű, precíz tudást kellett elsajátítaniuk a mi alkalmazottainknak rövid idő alatt. Van postai szakember, aki látogat bennünket, ellenőrzi új szolgáltatásunkat és mindenben segít.

Dél-Békés négy településén vették át a feladatot

Dél-Békésben jelen van 8 településen a medgyesegyházi ÁFÉSZ kereskedelmi szolgáltatásaival, Békéscsabán pedig a Berényi úton nyitottak szupermarketet.

– Gerendáson van a legtöbb tapasztalatunk: ott nyitottuk az első postapartner pontunkat. Önerős beruházás keretében megújult a boltunk 3 hónapja az új szolgáltatás bevezetésével együtt. Nagybánhegyesen is jelen vagyunk ilyen konstrukcióval. December közepén pedig Medgyesbodzáson, egy most zajló fejlesztés, átalakítás végén, de még az ünnepi időszakot megelőzve kinyitunk és postapartner pontként is várjuk a lakosságot – tájékoztatott az Áfész elnöke.

Egy helyen, egyszerre többféle szolgáltatás van jelen

Megkerestük a Magyar Posta Zrt. Társasági Kommunikációs Osztályát, arra voltunk kíváncsiak, milyen tapasztalataik vannak a postapartner programmal kapcsolatban.

,,A társaság még júniusban jelentette be, hogy több településen postapartnerek működtetik tovább a helyi postát, olyanok, amelyek meglévő – jellemzően kiskereskedelmi – alaptevékenységük mellett vállalják a postai közreműködés-nyújtását.

Az ügyfelek szeretik, hiszen több előnyt is jelent: egyszerre többféle szolgáltatást tudnak igénybe venni, elintézhetik a postai csekkbefizetést és a bevásárlást. A megszokott arculati elemek megtalálhatók, az üzletben pedig önálló postapult várja az ügyfeleket. A partner sok esetben a postai dolgozót is átveszi, tovább foglalkoztatja, így rutinos szakember is szolgálja az ügyfeleket. A postapartnernél a leggyakrabban igénybe vett és a legnépszerűbb postai szolgáltatások elérhetők maradnak (csekkbefizetés, a belföldi postautalvány felvétele, kifizetése, a levél- és csomagfeladások).”