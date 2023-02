Az MTI beszámolója szerint a cég az Airbus Helicopters Hungary felületkezeléssel foglalkozó partnere, a fürdővárosban új gyáregységet is létrehoztak az Airbus-gyár mellett. Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról is beszélt, hogy a magyar kormány célja nem pusztán az, hogy a haderő fejlesztése érdekében hadfelszerelési eszközöket vásároljon, de az is, hogy gyártási kapacitást hozzon az országba.