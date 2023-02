A készülő, hatezer négyzetméteres fedett, nyitott vásárcsarnokon belül lesz egy zárt, fűthető és hűthető rész – mutatta a helyszínen Molnár Ferenc, a kivitelező cég, a Swietelsky szakembere. A projektvezető elmondta, hogy a belső szakipari munkák folynak jelenleg, azaz burkolnak, festenek, elhelyezik a nyílászárókat, beszerelik a mintaárudák biztonsági rácsait. A területen tizennyolc árudát alakítanak ki, amelyek közül kettő dupla méretű lesz; illetve helyet kapnak szociális blokkok, öltözők, irodák is az épületben.

A vásárcsarnok külső, ám fedett részén megannyi pavilont alakítanak ki a leendő árusoknak, ezek acélszerkezete immár elkészült, most többek között fehérre festik azokat. Ugyancsak a külső, ugyanakkor nyitott részén – amelyet körbefognak a pavilonok – egy agórát alakítanak ki, ide növényeket, fákat telepítenek, ivókutat létesítenek, de utcabútorokat szintén kihelyeznek. A Trefort utca felőli bérraktár is elkészült – a műgyanta padlózat egyelőre várat magára –, illetve a gazdasági udvart is kialakították parkolókkal.

Elmondta, hogy az elbontott pavilonsor helyén elkészült a vadonatúj pavilonsor, a nagyjából 250 négyzetméteren tíz üzlet kap majd helyet. Itt a befejező munkák zajlanak jelenleg. Molnár Ferenc ismertette, miszerint folyamatosan haladnak a sétányok kialakításával – összesen 12 ezer négyzetméter kap térburkolatot –, mind a vásárcsarnoknál, mind a Szabó Dezső, az Illésházi és a Trefort utcák felől. A projektvezető hozzátette, zajlik a növények telepítése is, amelyek számára öntözőrendszert ugyancsak kialakítanak.

A városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője, dr. Sódar Anita elmondta, hogy ütemezetten, a hatályos szerződéses határidők figyelembevételével haladnak a munkák. A korábbi elavult piac teljesen megújul, és 21. századi körülmények fogadják majd az árusokat és a vásárlókat, akik várhatóan nyáron vehetik birtokba a létesítményt.

– Közép-Európa legnagyobb piacává válik a békéscsabai – hangsúlyozta Hanó Miklós alpolgármester, emlékeztetve, hogy a beruházás a kormány támogatásával, a Modern Városok Program keretében valósul meg, több mint 8 milliárd forintból. A fejlesztést több szempontból is számottevőnek nevezte.

Hanó Miklós alpolgármester beszélt a piacfejlesztés jelentőségéről

Egyrészt lehetőséget kapnak a békéscsabai és térségbeli kistermelők, őstermelők a zöldségek, gyümölcsök, húskészítmények és egyéb élelmiszerek értékesítésére, de másfajta megszokott termékek szintén kaphatók lesznek. Úgy véli, van annyi kereskedő, amennyivel teljesen be lehet lakni a létesítményt, tehát szükség volt ekkora vásárcsarnokra. Másrészt a termékeket nem kell messziről, több száz kilométerről utaztatni, ami garanciát jelent a minőségükre, frissességükre. Harmadrészt a vásárlók friss, minőségi, egészséges élelmiszereket kaphatnak a piacon. Emellett turisztikai látványossággá is válik a piac, ahol lehet sült kolbászt, lángost kapni és helyben enni.

Hanó Miklós kiemelte, hogy már most számos probléma megszűnt annak köszönhetően, hogy a nagybani piac kiköltözött a Kétegyházi útra. Hangsúlyozta, nem csak a vásárcsarnok lesz látványos, modern és 21. századi, hiszen az egész környéket rendbe teszik, ahol kulturált körülmények között lehet pihenni, beszélgetni is a vásárlás mellett. A Szabó Dezső, az Illésházi és a Trefort utcákban is meg lehet majd állni autókkal. A parkolási nehézségre a parkolóház megépítésével ugyancsak választ adtak, amelybe liftet is beépítettek, hogy a nagy csomagokkal könnyen fel lehessen jutni az első és a második szintre.

Parkolóházat építettek

A nagyberuházás első üteme keretében 2021 végén elkészült a Kétegyházi úton a több mint 9 ezer négyzetméteres nagybani piac. Tavaly év elejére megépült a Szabó Dezső utcában, a gazdabolt mellett, a korábban parkolóként használt területen a háromszintes, összesen csaknem 300 gépjárműt befogadni képes parkolóház – emlékeztetett dr. Sódar Anita, a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője. A fejlesztés mostani ütemében – a vásárcsarnok és a pavilonsor szerkezetépítési munkái mellett – elkészültek a Piac tér, a Szabó Dezső és Illésházi utca út- és parkolófelületei.