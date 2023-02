A napokban kiosztották Kárpátalján azt a 70 akkumulátoros, ledes lámpát, valamint azt az öt hordozható töltőt, amelyet a Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület 665 ezer forintos pénzadományából vásároltak – ismertette a szűkölködő kárpátaljaiakat rendszeresen, többféle akcióval segítő békéscsabai Bonnyai Sándor a közösségi oldalán.

Mint mondta, minden nap akár 10-16 órára is elmegy az áram Kárpátalján, ami borzasztóan megnehezíti a gyermekek oktatását. Ezért vásároltak már a mindennapokhoz is elengedhetetlen fényforrásokat, a lámpákból vittek óvodáknak, iskoláknak, kollégiumoknak, gyermekotthonnak is. Kiemelte: az eszközöket a református szeretetszolgálat juttatta ki Kárpátaljára.

