– Tavaly a HUMDA Zrt. országjáró közlekedésbiztonsági oktatási programsorozatán nagyszerű munkafüzeteket kaptunk, amelyeket technika órák keretében fel is dolgoztunk, fel is dolgozunk. Ezenfelül is vannak olyan munkafüzeteket, amelyek kimondottan a közlekedésbiztonságra helyezik a hangsúlyt – tette hozzá a pedagógus.

Az interaktív, fényképekkel illusztrált programon Kónya Orsolya és Bajkai Zsolt nagyon sok érdekességre hívta fel a figyelmet, miközben mindketten arra helyezték a hangsúlyt, hogy a gyerekeket bevonják a közös gondolkodásba.

Némi „tippverseny” után a diákok megtudhatták például, hogy Magyarországon nagyjából 7500 kilométernyi vasúthálózat található, amelyekhez elég sűrűn, nagyjából 1,5-2 kilométerenként kapcsolódik vasúti átjáró, amelyeket mindig körültekintően kell megközelíteni. Szó esett arról is, hogy miért van elsőbbségük a vonatoknak az autókkal szemben. Ennek kapcsán a gyerekek is elmondták, hogy a vasúti szerelvények nem képesek olyan gyorsan lelassítani, illetve megállni, mint a személygépkocsik, ahogy a kormány elrántására sincs esély.