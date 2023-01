A Kedvenc kedvenceink nevezetű pályázat december 15-én ért véget és december 19-én hirdettük ki a nyerteseket a Beolon. A versenyen a játékra nevezők döntése alapján egy menhely is nyert. Az utóbbi a Csabai Állatvédők Közhasznú Egyesülete lett: százezer forintos utalvánnyal gazdagodtak.

Túri Mónika telepvezető elmondta, hatalmas segítség volt számukra ez az összeg, amiből körülbelül nyolc-tíz kutya kétnapi élelmét tudták megvásárolni. Azonban minden segítségre szükségük van ezután is, hiszen közel 200 kutyusról gondoskodnak, közülük sokan már évek óta a menhelyen várják leendő gazdijukat. A telepvezető azt is kiemelte, rájuk is nagy hatással van az energiaválság.

A téli, hideg időszakban még nehezebb a kutyusok sorsa, hiszen, habár fedett kennelekben vannak, mégis csak a szabadban. A telepvezető elmondta, a segíteni vágyók főként takarókkal, pokrócokkal, szalmával és kutyaeledellel tudják megkönnyíteni a dolgozók és a védencek életét.

Túri Mónika hozzátette, természetesen kutyasétáltatásra is van lehetőség, a hét minden napján 10-12 óra között tehetik ezt meg. Az egyetlen kiút a kutyáknak az örökbe fogadás, az viszont szigorú szabályokhoz van kötve. Az, aki kutya, vagy cica elhozását tervezi, először mindenképpen látogasson el a menhely weblapjára, ahol részletes leírást talál az örökbefogadás menetéről.

A százezer forint értékű utalványt a Csabai Állatvédők Közhasznú Egyesülete nyerte.

– Közel harminc stafiszerű kutyánk van a menhelyen, sajnos őket nehezebben viszik el, pedig nagyon aranyosak, inkább a kistestű kutyákat keresik. Mindenkinek, aki örökbe szeretne fogadni egy kutyát, emailt kell küldenie az egyesület email címére.

A szigorítás azért van, mert sokan úgy gondolják, hogy hazaviszik a kutyát vagy cicát és két nap után beilleszkedik az adott állat a családba, de sajnos ez nem így van. Ehhez sokkal több idő kell – mondta el a telepvezető.