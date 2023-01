– Az ár megegyezés kérdése, de mint szinte minden, a disznó ára is jelentősen emelkedett – ecsetelte. – Kilónként 800 és 1200 forint között széles skálán mozog az ára, attól is függ, ki, kivel, hogyan jut dűlőre, illetve, ha régi a kapcsolat, kevesebbet kér a sertéstartó, tudja, hogy visszatérő kuncsaftról van szó. Nyolcszáz-kilencszáz forintnál lejjebb azért nem lehet lealkudni nála sem, mert elszálltak a takarmány- és energiaárak, az egyéb költségek is. Nem is olyan régen még 500 forint körül alakult az élősertés ára, aztán felkúszott 650-re, de már ez is a múlté. A jó minőségű házi fűszerpaprika és fokhagyma ára is 30–50 százalékkal nőtt, de csak sóval és köménnyel nem lehet fűszerezni a kolbászt. Drasztikus az áremelkedés a beleknél is, én kulárét használok a vastagkolbásznál. Annyit spórolok, hogy nem tisztítottan veszem, én tisztítom meg.

Kolbász nélkül azonban nem élet az élet, és még mindig olcsóbb, ha magának készíti az ember. Főként, ha olyan kamrával rendelkezik, ahol egész évben eláll, és megőrzi minőségét a termék. Ez Pistánál így van, nem csoda, ha még október végén is olyan a portékája, hogy a kolbászkirályi címig is elvezet.

– A füstölést – mely szintén fontos része a kolbász-előállításnak – ősidők óta Sódar István barátom végzi, nagyon ért hozzá, és véleményt is alkot a termékről – hangsúlyozta a Péli István.

No, de vissza a sertés elejére, a fej, valamint a belsőségek és más, kolbászba nem kerülő részek sem mennek kárba. Két üstben főtt az abalé a hurka- és a disznósajt készítéséhez. Közben az udvari asztalon csontozta, vágta a húsokat Kurucz Tamás és Sipka Antal. A szarvast és a sertést külön tették, azért is, mert bőven készült csak disznóhúsból is kolbász. A szarvasnál pedig arra ügyeltek, hogy az inas részektől megszabadítsák a húst, mert nem dolgozható fel úgy, mint a sertésnél.