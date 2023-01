Poliák Pál azt is elmondta, számukra minden fácska elültetése siker, illetve az is, hogy egyre több a fiatal kéz, amikor tenni kell. Hozzátette, hálásak a helyi óvaodapedagógusoknak és tanároknak, amiért figyelnek arra, hogy továbbadják azt, amit a mozgalom is képvisel.

Az iskola ezúttal a facsemeték beszerzésével kapcsolatban kért segítséget az egyesülettől. A hársfákat pénteken délután ültették el a tanárok és a diákok, a növények a Kis Jankay udvarát fogják díszíteni.

Pénteken délután ültették el a csemetéket. Fotós: Bencsik Ádám