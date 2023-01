Csősz Ferenc igazgató kifejtette: a minősítés során nézik az intézmény egészének tevékenységét, a kapcsolatait, a működését megalapozó dokumentumait; hogy miként végzi el a településen a szakfeladatait; mennyiben felel meg a vele szemben támasztott elvárásoknak. Azaz az intézmény egy teljes körű átvizsgáláson esik át. A Minősített Közművelődési Intézmény Cím, amelyet 2016 és 2019 után 2022-re vonatkozóan is megkaptak, a legjelentősebb szakmai elismerés egy közművelődési intézménynek; és ezek a díjak egy több mint tízéves folyamat eredményei. A vésztői intézmény nagy hangsúlyt fektet kapcsolatainak építésére, és hogy a társadalomban minél inkább beágyazott legyen.

Valamennyi vésztői civil szervezetnek, művészeti, hagyományőrző vagy szabadidős csoportnak helyet biztosítanak. Bár 2020-ban a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések okán egy ideig kénytelenek voltak zárva tartani, 2021-ben minden visszatért a megszokott kerékvágásba, a közösségek nem bomlottak fel, tudták folytatni a tevékenységüket. Jelenleg 14 csoportnak adnak otthont, mindenfajta támogatást biztosítva, egyfajta inkubátorházként, és segítik az újabbak megalakulását is. Mindez azért is fontos, mert 1988-ban, 35 éve közösségi összefogással jött létre az épület, hogy a kultúrának legyen egy méltó otthona. Be is tölti ezt a szerepet, teljesíti az elvárásokat, meghatározó intézménnyé vált a városban és a környékben is.