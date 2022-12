A Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium székhelyén zajló fejlesztések láttán tett közzé bejegyzést a Facebook-oldalán.

– Új év, új könyvtár, új informatikai szaktanterem: ezt hozza a január Mezőhegyesen. De az új esztendő folyamán befejezzük a kollégium felújítását és megépül a tornacsarnok is. A mezőhegyesi szakképzés lesz az ország egyik legjobb agráriskolája, dobbantó a szakmába, és akár a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemre is. Ez is záloga a vidék sikerének.

Hírportálunk úgy értesült, az elmúlt héten a kollégista tanulók bejárták az épülő új kollégiumot. Az iskolavezetés megkérdezte a fiatalok véleményét a szobákról, a bútorokról.

A hétköznapokban Mezőhegyesen számos beruházás zajlik, ám az adventi vasárnapok a pihenésé, a közösségi élményeké is. Ma, advent második vasárnapján, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Hangai fogadója előtt például szemet gyönyörködtető kézműves portékák vásárát hirdették meg. Az épületben pedig Prém Szabolcs Kávézzunk másképpen című kiállítását nyitják meg.