Az asztalokon sorakoztak az ollók, a ragasztók, a különféle anyagok, így számos technikát alkalmazva – hűtőmágnesként és kulcstartóként használható – szerencsét hozó malacokat, valamint zajkeltő eszközöket készítettek a fiatalok az Ujj Éva és csapata vezette foglalkozáson. Közben a legkisebbekre építőkockás játszóház, a felnőttekre pedig logikai játékok vártak.

Ujj Éva elmondta, hogy a gyerekek dolgozhattak többek között filccel, textillel, dekorgumival, illetve olyan eszközöket használhattak – a fűrésztől a csiszolópapírig –, amelyek nem mindennap kerülnek a kezükbe. Kiemelte: olyan dolgokat készíthettek, amelyek használati értékkel is bírnak. A munka fejlesztette a szem- és kézkoordinációt, a finommotorikát, no meg persze a kreativitást is.

A Lencsési Közösségi Ház igazgatója, Takács Péter elmondta, hogy hagyományosan a szilveszteri családi játszóház az intézmény év végi utolsó rendezvénye, amely mindig jó hangulatban telik és sok kisgyermekes családot vonz. Az idei évre visszatekintve hozzátette: a közösségi ház által meghirdetett programok túlnyomó többsége kiváltotta az érdeklődést, megfelelő számban vettek részt a látogatók az eseményeken – mindez pedig kedvező visszajelzést jelent a jövőre nézve.

Elmondta: január közepétől beindul a nagyüzem a Lencsési Közösségi Házban. Az intézmény a városi közgyűlés döntése értelmében részlegesen tart nyitva, heti négy napon – kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken – 10 és 18 óra között. Egyeztettek a csoportok vezetőivel és tagjaival, átrendezték a programokat, így szinte közmegelégedésre folytatható a megkezdett munka.

Az első jelentősebb rendezvény január 18-án lesz, akkor Komáromi István nyugalmazott gimnáziumigazgató tart előadást a 2. magyar hadsereg a Donnál címmel; a második pedig január 20-án, amikor a Márvány Fotóműhely tagjainak alkotásaiból nyílik kiállítás. A későbbiekben is lesznek ismeretterjesztő előadások, egészségmegőrző tornák, tanfolyamok és tárlatok.