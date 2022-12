Játszóteret alakítottak ki a Béke utcában, az Ady és a Hajnal utcák közötti egyik telken mintegy 6 millió forintból, egy Leader-pályázat eredményeként, támogatásból és saját forrásból – ismertette Dudás Árpád polgármester.

A területen helyet kapott többek között mászóka, csúszda, hinta és libikóka is, de padokat és kukákat szintén kihelyeztek. A telket most egy ideiglenes kerítéssel zárták le. Jövőre szeretnének az ingatlanhoz kerítést építeni, illetve a tervek között szerepel járda építése és a játszótér füvesítése is, amelyre tavasszal kerülhet sor.