Mint a társaság közleményében olvasható, a Volánbusz minden évben nagy figyelmet fordít a téli felkészülésre, hiszen ebben az időszakban megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez minden közlekedőnek, egy közszolgáltatónak pedig különösen fontos alkalmazkodnia. A biztonságos közlekedést – a járműállomány és a munkavállalók megfelelő felkészítése mellett – a flotta modernizációja is segíti.

Állományuk 2018 óta több mint 1800 korszerű, biztonsági berendezésekkel felszerelt autóbusszal bővült. A társaság 2018-ban indította járműfiatalítási programját, azóta mintegy 1820 autóbuszt állított forgalomba, a jövő év első részében pedig több mint 300 új jármű érkezik a flottába. Kiemelték: a korszerű, minden szükséges berendezéssel felszerelt buszokon biztonságban érezhetik magukat az utasok téli időjárási körülmények között is. A járművek alapfelszereléséhez tartozik a blokkolás-, és kipörgésgátló, a legújabb autóbuszok esetében pedig a menetstabilizáló, sávtartó berendezés, vészfékasszisztens és az aktív fékezésre is képes adaptív tempomat is.

Ősszel mindig ellenőrzik a gumiabroncsok állapotát, valamint beszerzik a téli üzemeltetéshez szükséges alkatrészeket és anyagokat. Az autóbuszok csak működőképes fűtőberendezéssel közlekedhetnek. A műszaki telephelyeken továbbá fagyszolgálat működik annak érdekében, hogy a járatok időben, biztonságosan kezdhessék meg útjukat.

Nem csak a buszok, hanem az autóbusz-vezetők felkészítése is elengedhetetlen, ezért a sofőrök minden évben oktatáson vesznek részt. Itt felkészítik őket a közlekedés veszélyeire, az azok kezeléséhez szükséges vezetéstechnika alkalmazására és a téli üzemeltetéssel kapcsolatos előírások betartására. A képzésen kiemelt hangsúlyt fektetnek a váratlan helyzetek kezelésére és a munkatársak problémamegoldó képességének fejlesztésére.