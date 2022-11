– Volt bennünk egy visszavonhatatlan és ellenállhatatlan vágy, hogy elmenjünk az óceánra – tette hozzá. A tervüket azonban egyik szövetség sem vállalta fel, ezért az OTSH-hoz, az Országos Testnevelési Tanácshoz fordultak, bár annak elnökéhez lehetetlen volt bejutni, a helyettes, a későbbi köztársasági elnök, Schmitt Pál nagyon nyitottan fogadta és támogatta őket, majd sikerült is megkerülniük a Földet. Az előadáson szó volt a későbbi Föld körüli kihívásokról, egyebek mellett a „Vendée Globe” nevű megmérettetésről is, illetve arról is, hogy a szerencsefaktort nem lehet befolyásolni. Ez utóbbi kihívást először egy pechszéria miatt nem tudta teljesíteni.

– Nyaltam a sebeimet itthon, de később meggyőződésemmé vált, hogy mindez értem történt. A versenyen négy hajó elpusztult, és egy nagyon kedves barátom meghalt a Csendes-óceánban – tette hozzá. Fa Nándor beszélt vállalkozói tevékenységéről, illetve, hogy miként tért vissza a versenyzéshez és ehhez a versenyhez is.