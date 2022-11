Prof. Dr. Dux László rektor elmondta, átgondolt fejlesztési tervek megvalósítása indulhat el a következő időszakban, ezek közé tartozik a Gál Ferenc Egyetem szarvasi, Pedagógiai Karának komplex intézményfejlesztése is. A beruházás Széchenyi Terv Plusz pályázat keretén belül összességében 1,269 milliárd forint uniós, vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. Hozzátette, az egyetem, mint a Szeged-Csanádi Egyházmegye felsőoktatási intézménye különösen fontos feladatának tartja Békés megyében is a fiatalok képzését, továbbképzését, helyben maradását, valamint a korszerű, versenyképes tudással való felvértezését, amiből a szarvasi, gyulai és békéscsabai karok is komolyan kiveszik a részüket.

A rektortól megtudtuk, a szarvasi épületkomplexum talán az egyik legértékesebb történelmi értékeket is hordozó tradicionális infrastruktúrája a Gál Ferenc Egyetemnek, és ennek a korszerűsítése, fejlesztése, bővítése éppen ezért kiemelt céljuk is. Öröm számukra, hogy a pályázat keretében mindez most megvalósulhat.

Dr. Katona Krisztina dékán elmondta, egy több évtizedes álom válik valóra, hiszen egy nagy mérföldkőhöz érkezve a kar főépületével egy időben, azaz 1906-ban átadott tornaterem, illetve a vele egybeépített, az 1960-as évek elején átadott, ma hallgatói centrumként funkcionáló épületegyüttes újul meg. A beruházás legfőbb feladata a közösségi sportolás korszerű kereteinek megteremtése. A pályázati projekt „A” főtevékenységének keretében a sportcsarnok komplex felújítása valósul meg, korszerű energetikai szempontok érvényesítésével. A „B” főtevékenység keretében pedig, a hallgatói centrum vonatkozásában elkészül a homlokzat utólagos hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a talajjal érintkező aljzatok, valamint a tetőszerkezet hőszigetelése, hőszivattyús rendszer telepítése, energiatakarékos világítási rendszer kialakítása, valamint napelempark létrehozása valósul meg.

A dékán után Vánczai László, Ybl-díjas építész mutatta be részletesen a beruházást. Ismertette, hogy miként teszik korszerűbbé, praktikusabbá, illetve kényelmesebbé a kar épületeit. Végül Babák Mihály polgármester köszöntötte a jelenlévőket, és kifejezte, hogy Szarvason mindig rendkívül fontos volt az oktatás, ezért is fogadják örömmel a kar felújítását.