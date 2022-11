A rendezvényt évek óta több cél mentén hívjuk életre. Egyrészt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy hazánkban átlagosan minden tizedik-tizenkettedik gyermek koraszülöttként jön a világra. Másrészt szeretnénk azt is bemutatni, hogy a gyermekek, a szülők, az édesapák, édesanyák, nagyszülők az egészségügyi szakemberekkel közösen milyen komoly küzdelmet folytatnak, és a születéstől kezdve az első három-négy hónapban szinte egy családdá válnak – nyilatkozta lapunknak dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed. A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány kuratóriumának elnöke kiemelte, az Almásy-kastéllyal, illetve az azt működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft.-vel együttműködésben a patinás épület, a látogatóközpont a világnapon lilába öltözik, és ez a szín kifejezi a reményt, a hitet, a bátorítást és együttérzést.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed kitért arra, hogy a rendezvényen ezúttal is számos programmal várták az érdeklődőket, számos olyan család részt vett az eseményen, amelyben a gyermek koraszülöttként jött a világra, és szerencsére mára mindannyian teljes életet élhetnek.

Kora-koncertet adott a Hanta Banda és Sárosi Tamás, aki maga is koraszülött volt. Két adományátadás is színesítette a napot. Petrovszki Krisztián, a Clean-Way Kft. ügyvezető igazgatója 200 ezer forintot nyújtott át az alapítványnak, míg a Gyulavári Kézimunka Szakkör tagjai takarókat és sapkákat a gyulai koraszülött intenzív centrumnak, amelyekkel a gyerekeket és a szülőket segítik. Az eseményen részt vett dr. Fodor Zsuzsanna, az alapítvány kuratóriumi tagja is.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed: ez a szín kifejezi a reményt, a hitet, a bátorítást és együttérzést.

Az est meglepetésvendége Zámbori Soma színész volt, aki annak kapcsán látogatott el Gyulára, hogy a hétvégén Budapesten mutatják be A padon – Apa születik című darabot, amely három édesapa sorsát járja körül, akiknek gyermekei koraszülöttként jönnek a világra. Zámbori Soma ennek az előadásnak az egyik szereplője, és tíz tiszteletjegyet is kisorsoltak a bemutatóra a rendezvényen, a támogatójegyet vásárlók között pedig ajándéktárgyak találtak gazdára.

Az alapítvány elnöke szólt arról, hogy szombaton 17 órától Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere tart majd Mesélő – Igaz történetek dalokkal címmel jótékonysági estet az Almásy-kastély Stefánia-szárnyában.

Alt Norbert alpolgármestere, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány egyik létrehozója elmondta, szervezetük hat évvel ezelőtti megalakulásakor a viharsarki koraszülöttmentő beszerzését tekintették a legfőbb céljuknak, ami azóta sikerült, és a jármű segítségével az elmúlt esztendőkben több száz gyermek életét mentették meg, illetve segítették a gyógyulásukat.

– A mentőautóval eljutottak a gyerekek a megfelelő kórházba, ahogy szükség esetén a különböző egészségügyi intézmények közötti szállításban is kiemelt szerepet tölt be a jármű – tette hozzá az alpolgármester. Alt Norbert hangsúlyozta, a szülők számára is megnyugvást, biztonságot jelent a koraszülöttmentő, hiszen az az édesanyák és édesapák számára is kritikus, bizonytalan helyzetekben jelent segítséget.