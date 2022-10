Az időjárás egyre hűvösebb, a poloskák inváziója megkezdődött. A két évvel ezelőtt készült poloskatérkép szerint, a lakosságarányos észlelések alapján akkor Baranya az országban a legfertőzöttebb területnek számított. Elmondható, hogy idén is rengeteg megyeszerte a büdös bogár. Tömegével gyülekeznek a házak falain, az ablakokon, hogy a lakásokba bejutva menedéket találjanak a téli időszakra – olvasható a bama.hu-n.

Hazánkban elsősorban a zöld vándorpoloska és az ázsiai márványospoloska az elterjedt, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatója szerint. A kertekben április-májusban jelennek meg, és okoznak károkat a termésben, a lakásokba pedig ilyenkor, jellemzően októberben kezdenek behúzódni a nyílászárókon keresztül, telelő helyet keresve. Emberekre és állatokra nem veszélyesek, kizárólag növényi nedvekkel táplálkoznak, mégis rendkívül kellemetlen a jelenlétük.

A Nébih tanácsai szerint bejutásukat a nyílászárók szigetelésével, illetve szakadásmentes szúnyogháló felszerelésével lehet megakadályozni. Nagyon fontos ügyelni arra, hogy utóbbiak résmentesen illeszkedjenek a nyílászárókhoz. Érdemes a redőnytokokat, valamint lakás, ház körül a lehetséges búvóhelyeket is – mint például üres virágcserepek, lomok, farakások, tároló helyiségek – átvizsgálni. Ha otthonunk környezetét folyamatosan szemmel tarjuk, megakadályozható a poloskák tömeges elszaporodása. Házi praktikákkal is lehet próbálkozni: negyed liter vízhez egy teáskanál szódabikarbónát és fél teáskanál ecetet adva permetszert készíthetünk, ami szórófejes flakonból a nyílászárók köré, a terasz padlójára, a falra spriccelve jó eséllyel távol tartja a poloskákat. Ugyanígy érdemes víz és pár csepp teafaolaj keverékével is próbálkozni.

Ha pedig már bejutottak a lakásba, célszerű gumikesztyűt használva, kézzel összeszedni, kitenni és megsemmisíteni a betolakodókat.