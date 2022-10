A 7-15. hónapban fejlődik ki az érzelmi intelligencia, ilyenkor az idegrendszer minden viszonyulása, minden, amit a gyermek akkor érez rögzül benne. Ekkor alakul ki az empátia is. Majd a dackorszak következik: ekkor ismeri fel a gyermek azt, hogy ki ő. Ebben az időszakban fontos, hogy a szülő ne csináljon meg mindent a kicsi helyett, hanem azt is tapasztalja meg a gyermek, hogy mennyi mindent meg tud ő maga is csinálni.