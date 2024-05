Dévaványai SE–Kondorosi TE 1–5 (1–1)

Vármegyei II./A osztályú Dévaványa, 200 néző. Vezette: ifj. Medovarszki János.

Dévaványa: Elek – Kovács B., Végh, Papp K., Adamecz, Kéki (Feke), Ernyes, Papp D. (Ungi), Papp V., Szabó E. (Csordás), Szarka (Katona). Edző: Bereczki Árpád.

Kondoros: Gritta – Rafaj P., Mile, Csicsely (Menárik), Czvalinga (Kurucz), Mladonyiczki, Fejér (Buzás), Laurinyecz (Szigeti), Takács, Rafaj M. (Dananaj), Rafaj R. Edző: Janis János.

Gólszerző: Papp D. (27.), ill. Csicsely (4.), Fejér (48.), Rafaj M. (70. – 11-esből), Buzás (86.), Rafaj P. (89. – 11-esből).

Bereczki Árpád: – Az első félidőben újra helyzetek sokaságát hagytuk ki a büntetővel együtt. A második félidőben a bajnok kegyetlenül megbüntette a hibáinkat. Gyenge játékvezetés.

Janis János: – Nagyon szépen köszönjük a hazai korrekt fogadtatását. Örülünk a győzelemnek, hiszen tavaly hazai pályán vereséget szenvedtünk a Ványától. Igaz a szerencsével sem álltunk hadilábon, de ilyen a futball. A gólarány túlzott, kiváló játékvezetés.

Papp Sándor

Elek USE–Szabadkígyósi SZSC 6–2 (2–1)

Elek, 120 néző. Vezette: Pusztai Zoltán.

Elek: Krisán (Kurta) – Jánki, Sipos, Kajári (Nagy Á.), Kovács Zs., Nagy E., Jepure (Budai), Nagy G., Kádár (Kacsala), Kasznár, Puporka (Rostás). Játékos-edző: Nagy Gergely.

Szabadkígyós: Ancsin – Sebestyén Antal (Maglóczki), Alb, Milek (Csávás), Sebestyén M., Börcsök (Szilágyi), Faragó (Papp D.), Lászik, ifj. Szabó Z. (Oláh G.), Somogyi, Frankó. Játékos-edző: ifj. Szabó Zoltán.

Gólszerző: Kovács Zs. (5.), Jepure (28.), Puporka (61. – 11-esből), Kajári (68.), Rostás (79.), Nagy Á. (89.), ill. Faragó (6.), Sebestyén M. (54. – 11-esből).

Nagy Gergely: – Elég érettek lettünk, hogy megverjük a Szabadkígyóst. Gratulálok Krisán Krisztiánnak a tartalmas pályafutásához, köszönöm a klubnak a figyelmességet az ötszázadik mérkőzésemhez. Gratulálok a fiúknak!

Ifj. Szabó Zoltán: – Sajnos hétről hétre alulmúljuk önmagunkat. A gólhelyzeteinket nem tudjuk kihasználni és alapvető hibákat vétünk, aminek csak vereség lehet az eredménye.

Hotya Péter

Mezőkovácsházi TE–Békésszentandrási HMSE 0–7 (0–4)

Mezőkovácsháza, 30 néző. Vezette: Brlás Zsolt.

Mezőkovácsháza: Almádi – Csurár, Jancsó, Kovács M., Szabó K., Krajcsi, Andrej, László, Bessenyei F., Blahó, Bessenyei E. Edző: Matuz Tamás.

Békésszentandrás: Szabó A. – Olasz István, Lós, Olasz Imre, Balogh M., Szűcs, Tasi K., Sztricskó, Szécsi (Aszódi), Banász (Lestyan-Goda), Balázs (Bakró). Játékos-edző: Bakró Géza.

Gólszerző: Szűcs (3., 32., 75.), Balázs (7., 61.), Tasi K. (33.), Lós (55.),

Matuz Tamás: – Sajnos sokadszor is bebizonyosodott, hogy ezt a játékot kapus nélkül nem lehet művelni. Viszont ma is volt pozitívum, amire lehet alapozni, mert több szép támadást is végig vittünk.

Bakró Géza: – Elmaradt a várt játék, ennek ellenére is győzni tudunk. További sok sikert a kovácsházi csapatnak!

Berka István

Mezőmegyer SE–Békési FC 1–0 (0–0)

Mezőmegyer, 200 néző. Vezette: Kis Pál.

Mezőmegyer: Kun – Mengyán, Lehoczki (Pusztai), Séllei (Nagy B.), Kurucz (Takács Á.), Papp D. (Szabó I.), Komódi, Balogh M., Kecskeméti, Ulrich, Balog K. Játékos-edző: Nyúl Gábor.

Békés: Takács M. – Medve (Mihalik), Székely, Nagy J., Minya, Római T. (Beneek), Reszelő J. (Csaplár), Kardos, Római J. (Kis J.), Rigler, Balázs. Edző: Szarvas András.

Gólszerző: Balog K. (58.).

Nyúl Gábor: – A meccs előtt már hivatalossá vált az ezüstérmünk, ennek ellenére igazi sportemberként játszott minden játékosom. Tipikus egygólos mérkőzés volt, ahol nekünk sikerült nyernünk a tavaszi szezon egyik meglepetés csapata ellen, de úgy érzem nem érdemtelenül. Gratulálok a srácoknak!

Szarvas András: – Gratulálok a Mezőmegyernek a mai győzelemhez és a második helyhez!

Gömöri János

Mezőberényi LE–Dobozi SE 1–3 (1–2)

Mezőberény, 60 néző. Vezette: Fűri Imre.

Mezőberény: Rau – Fazekas, Tóth J., Buczkó, Durkó, Kajlik (Gézárt), Olej T., Zsíros, Adamik, Kovács Gy. (Rónai), Kanó. Edző: Gézárt Zoltán.

Doboz: Barabás – Huszár A., Szabó B., Pojendán, Váczi (Horváth F.), Kopács, Szabó L., Barcsay, Lukucz (Roszik), Szigeti, Rácz Gy. (Szabó S.). Edző: Kis László.

Gólszerző: Kovács Gy. (9.), ill. Barcsay (8., 11., 71. – mindhármat 11-esből).

Gézárt Zoltán: – Nem kell nekünk ellenfél, meg tudjuk verni mi saját magunkat.

Kis László: – Végig nagy fegyelemmel, kontroll alatt tartottuk a mérkőzést. Pár apró taktikai változtatással sikerült meglepnünk a jó erőkből álló hazai csapatot. Ha egy kicsit jobban koncentrálunk a befejezéseknél, akár nagyobb különbségű is lehetett volna a vége. Jó játékvezetés.

Balogh Lajos

Következik. 26. forduló. Június 1., szombat, 14.00: Békésszentandrási HMSE–Mezőberényi LE, Kondorosi TE–Mezőkovácsházi TE. 17.00: Füzesgyarmati SK II.–Elek USE, Békési FC–OMTK-Rákóczi, Szabadkígyósi SZSC–Dévaványai SE, Dobozi SE–Mezőmegyer SE. Június 2., vasárnap, 17.00: Csabacsűdi GYLSE–Békéscsabai MÁV SE.



Mesterlövészek

24 gólos: Szabó Erik István (Dévaványa)

23 gólos: Rafaj Milán Barnabás (Kondoros)

21 gólos: Kardos Imre Tamás (Békés)

19 gólos: Halász Zsombor Zoltán (Orosháza)

15 gólos: Durkó László (Mezőberény)

13 gólos: Balázs Attila (Békés), Váczi Roland (Doboz)

11 gólos: Balog Krisztián (Mezőmegyer), Kasznár Márk (Elek)

10 gólos: Kovács György (Békéscsabai MÁV), Takács Márk Csaba (Kondoros)