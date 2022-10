Dián Tamás, Barát Tünde élettársa arról beszélt, hogy a pedagógust kellene megajándékozni október 6-án, születésnapján, de egymást ajándékozzák meg most azzal, amit kaptak tőle. Mindenhol ott van, a gondolatokban, a szavakban és a tettekben, jelen van a szenvedélye, a hűsége, az alázata, no meg persze a szeretete – és amíg ez így van, addig valóban itt is van.