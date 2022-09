Dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán a konferenciát megelőző sajtótájékoztatón elmondta, a tavaly nyolcadik alkalommal megtartott, több ezer embert megmozgató közfoglalkoztatási kiállításon és vásáron született meg az ötlet a Békés Megyei Közfoglalkoztatási Értéktár Bizottság létrehozásáról.

A kormányhivatal adott otthont a konferenciának

Fotós: Lehoczky Péter

– A legfőbb célunk az volt, hogy azok a szolgáltatások, termékek és tevékenységek, amelyeket Békés megye, illetve az egyes települések az elmúlt tíz évben a kormány segítségével megteremtettek, megmaradjanak az utókornak – fogalmazott dr. Takács Árpád. Ennek kapcsán kitért arra, hogy vannak olyan közfoglalkoztatási programok, annak keretében született üzemek, gyárak, mezőgazdasági előállító üzemek, amelyek maradandó értéket teremtettek, és ma már piaci viszonyok között is képesek működni. Az elmúlt tíz évben a kormány jóvoltából 140 milliárd forint érkezett Békés megyébe, hogy a segélyalapú helyzetből visszavezessék a munka világába a közfoglalkoztatottakat. A támogatás másrészt segítette azt is, hogy olyan termékeket állítsanak elő a városokban és községekben, amelyek jövőt adnak, és növelik a népességmegtartó erőt. A programban középületek, mezőgazdasági épületek, üzemek újultak meg, a vidéki emberek pedig értéket teremtettek.

Dr. Antal Zsolt szerkesztésében született meg a Közfoglalkoztatási Értéktár című kötet

Fotós: Lehoczky Péter

Dr. Takács Árpád felelevenítette, hogy tavaly októberben megalakult a megyei közfoglalkoztatási értéktár bizottság, majd a járási értéktár bizottságok, amelyek az önkormányzatokkal együttműködve számba vették a közfoglalkoztatási értékeket. Dr. Takács Árpád ezt követően kérte fel dr. Antal Zsolt egyetemi docenst, kiadványszerkesztőt, egyházmegyei médiaigazgatót a Közfoglalkoztatási Értéktár című kiadvány szerkesztésére. Hangsúlyozta, a kötet is bizonyítja, hogy Békés megyében is nagyon hatékony a közfoglalkoztatási rendszer.

Ebben az évben a közfoglalkoztatási kiállítás és vásár megszervezésére nem nyílt lehetőség, ezért egy tartalmas konferenciát és egy kisebb kiállítást rendeztek a kormányhivatalban, illetve a különleges könyvet is bemutatták kedden.

A megyében sosem fukarkodtak az innovációban

Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára kiemelte, Békés megyében sosem fukarkodtak az innovációban, a jó ötletekben, ami látszik egyebek mellett a települések rendezettségén és a közfoglalkoztatás innovatív eredményein is. Mint elmondta, 2013 óta dolgozik a közfoglalkoztatásban, és az említett időpontban nem gondolták volna, hogy idáig fognak jutni. Hozzátette, foglalkoztatási politikusként úgy tekintett arra, mint a munkanélküliség kezelésének egyik módjára, és nem gondolta, hogy az gazdaságélénkítési program is lesz. Emlékeztetett rá, hogy a települési önkormányzatok általában földterületek felhasználásával kezdtek mezőgazdasággal foglalkozni a közfoglalkoztatás részeként, hiszen ahhoz a szakmai tudás és az erőforrások is rendelkezésre álltak. Azután olyan termékeket készítettek, amelyeket egyrészt felhasználhatók a helyi közétkeztetésben, másrészt a piacokon is értékesíthetők.

– Így születtek meg azok az ötletek, amelyek a magasabb feldolgozottságú termékek irányába vitték el a közfoglalkoztatási programokat – fogalmazott. – A Belügyminisztérium pedig reagált az igényekre, és nagyon sok olyan programot hívott életre 2016 óta, amelyek ezeknek a termelési kapacitásoknak a kiépítését célozták meg. Szólt arról, hogy pár éve elkezdődött a kormány gazdaságélénkítő programja is, és jelenleg már 700 településsel dolgoznak együtt. Az első három etapban számos olyan beruházást támogattak, amelyekkel helyi igényekre reagáltak. Nem csak az élelmiszeripar, hanem a turizmus, a vendéglátás, a konyhák vagy például az erdei iskolák területén. Kifejtette, 2016-tól napjainkig mintegy 33 milliárd forintot, Békés megyében 1,3 milliárd forintot fordítottak ezekre a programokra. A helyettes államtitkár leszögezte: Békés megye nagyon innovatív szereplőnek számít a közfoglalkoztatásban.

– Jó pár éve itt hívták életre a lehetőséget, hogy bemutassák a lakosságnak, milyen értékek születnek a közfoglalkoztatásban, a rendezvényeken több mint hatvan kiállító volt jelen, program és ötletet adott az országos közfoglalkoztatási kiállítás megteremtéséhez is – fogalmazott.

A kondorosi Bojtos Károlyné is elismerést vehetett át. Képünkön Réthy Pál, Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere, dr. Takács Árpád, Bojtos Károlyné és Pántya Imre

Fotós: Lehoczky Péter

Megörökítik az utókornak az értékeket

Pántya Imre, a Békés Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi főosztályvezetője felelevenítette a megyei közfoglalkoztatási értéktár bizottság és járási bizottságok megszületésének hátterét. Mint elmondta, ezt követően elkezdtek egy online értékleltárt összeállítani, amelyből a bizottság kiválasztotta a legmaradandóbb, legszemléletesebb értékeket, amelyek fotódokumentációval bekerültek a könyvbe.

A szakember hangsúlyozta, a kiadvány fontos célja, hogy megörökítsék az utókornak a megteremtett értékeket.

– Ugyanakkor a kötetnek kézikönyvjellege is van, amit olyan szállodák, éttermek munkatársai, kereskedők is tudnak forgatni, akik később akár rendelhetnek az önkormányzatoktól – tette hozzá. Kitért arra, hogy dr. Takács Árpád főispán elképzelésére keresik annak lehetőségét, hogy segítsék az önkormányzati termékek piacra jutását.

Nem lehetett nem látni az embert

Dr. Antal Zsolt rendkívül inspirálónak nevezte azt a közös munkát, amelynek eredményeként a Közfoglalkoztatási Értéktár című kötet létrejött.

– Mindez megadta a megfelelő motivációt, hogy a legjobban foglaljuk össze azokat a teljesítményeket, azokat az eredményeket, amelyek több mint tíz év alatt létrejöttek. Olyan módon történt mindez, hogy a kormányzat, a kormányhivatal, az önkormányzat és a közfoglalkoztatásban résztvevők teljesítménye egyaránt szerepeljen – tette hozzá. A szakember kiemelte, a szerkesztői munka során nem lehetett nem látni az embert, aki vert helyzetből felállva értékeket teremtett.