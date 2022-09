– A királynő halálát követően értesültünk arról is, sok helyen ezt ágyúdörgéssel jelezték. Nálunk harangzúgással. És minden és mindenki ezzel foglalkozik most Angliában. A mi életünket nem befolyásolja, ám a médiumok műsorrendje megváltozott, minden a királynőről, az életéről szól – sorolta további tapasztalataikat az orosházi fiatalember. – Az is szokás itt, hogy minden magára valamit is adó cég megemlékezik őfelségéről. Emléke előtt úgy tisztelegnek, hogy például hivatalos céges honlapjukon is a királynő arcmása a háttérkép. A mi cégünknél is így van.

Paku Áron azt is hozzátette, Erzsébet királynő uralkodásának 70 éve a folytonosságot jelentette generációkon át a változó világban. A most megjelenő cikkek sokasága már taglalja, mi várható a folytatásban, Károly miként képviseli majd a monarchiát, országát.

– Mi is kíváncsian figyeljük a fejleményeket – mondta Áron.