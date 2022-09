Az estet a Dáma Lovasegyesület bemutatója nyitotta a kastélyparkban, amelyen felidézték Sisi legendásan jó lovagló tudását. Erzsébet fiatal lány korában kezdte ezt a sportot. Nem volt benne félelem, rendkívül ügyesen ugratott át bármilyen akadályon. Nagyszerű teljesítmény volt ez, hiszen dámanyeregben lovagolt, azaz féloldalt ült a lovon, ami nagyon kényelmetlennek, ugyanakkor veszélyesnek is számított, mivel a felsőtest előre nézett, ellenben méltó volt a hölgyek ruhájához.

A lovasegyesület kosztümös bemutatót is felvonultatott, illetve a hölgyek Sisihez hasonlóan dámanyeregben ülték meg a lovat.

Emellett egyikük, Szebeni Szilvia énekesnő – természetesen lóhátról – az eseményhez illő dalokkal is megörvendeztette a szép számú közönséget. Ezt követően érkezett meg rövid városnéző útja után a kastélyhoz Ferenc József és Erzsébet királyné hasonmása hintón. A Sisi-kultusz ma is élő erejét jót mutatta, hogy több százan készítettek fotókat telefonjaikkal, és vették körül az „uralkodó párt”.

Fábián Tamás, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kommunikációs vezetője lapunknak elmondta, a hétvégi rendezvényt a Gödöllői Király Kastéllyal együttműködésben életre hívott, májusban megnyílt gyulai Sisi-kiállításhoz kapcsolódva szervezték meg. Mint felelevenítette, korábban is rendeztek hasonló kísérőeseményt, akkor az érdeklődők a Nemzeti Lovasszínház produkcióját tekinthették meg a várkertben. A szombati program apropóját pedig az is adta, hogy Erzsébet királyné 124 évvel ezelőtt, szeptember 10-én hunyt el.

Fábián Tamás szólt arról, hogy a későbbiekben is terveznek a hétvégihez hasonló rendezvényeket, Erzsébet-napra például egy olyan vacsorát, amelyet a császár és a császárné kedvenc ételeiből állítanak össze.

Visszatérve a maratonra elmondta, az eseménysorozat egyebek mellett azért kapta ezt a nevet, mert a szokásosnál hosszabban, délelőtt 10 órától éjfélig folyamatosan várták a látogatókat. A Sisi-kiállítást pedig olyan kísérőelemekkel egészítették ki, amelyek egyébként a mindennapokban nem elérhetők. A tárlatvezetők azon az útvonalon vitték végig a látogatókat, amelyen 1857 május 25-én Sisi is járt a kastélyban, míg a nagy ebédlőben a Gödöllői Királyi Kastély hivatalos Sisi-hasonmása fogadta az érkezőket. Őt láthatták korábban „Ferenc József” oldalán is. A kiállítást emellett olyan történetekkel egészítették ki, amelyek a tényekre alapuló tárlatot legendákkal tették még teljesebbé. Érdekességként Fábián Tamás megemlítette, hogy a kastély előterében is található egy olyan dámanyereg, amit bárki ki is próbálhat.

A Dáma Lovasegyesület produkciója mellett este héttől a kastélyparkban levetítették a Romy Schneider főszereplésével készült három, Erzsébetről szóló filmet. A maraton név azért is állt meg, mert több mint öt órán tartott a szabadtéri Sisi-mozi.