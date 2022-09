Erika elmondta, közel van a növény a frissen telepített rózsatőhöz, ami bőségesen kapott trágyát és vizet, ebből lopkodott a napraforgó is. A mellette lévők már nem részesültek ennyi tápanyagban, és kevesebb locsolást is kaptak. A ház előtti elő kertet állandóan süti és égeti a Nap, és amelyik növény ezt bírja, az kikel, legyen bármi is, majd növésnek indul. A napraforgót 15 éve látogatják a madarak, a lepotyogott magok minden tavasszal kikelnek.

A csúcsmagasságú napraforgónál Lehoczkiné Megyik Erika állt modellt