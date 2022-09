Békében Békésben 25 perce

A csabai tót-dog is vonzotta a látogatókat

Szlovák slágerételeket, kulturális programokat és hagyományos népi kismesterségeket is felvonultattak szombaton a békéscsabai Szlovák Kultúra Házának udvarán és környékén a Békében Békésben elnevezésű rendezvényen. A családokat, gyermeket is beavatták például a fafaragás, a fazekasság rejtelmeibe, készült töltött káposzta, kenyérlángos és tót-dog is.

Fotók: Bencsik Ádám

Bármennyire is újszerűen a hangzik a neve, a tót-dog hagyományos alapanyagokból készített szlovák étel. Kiszely András, a csabai szlovák önkormányzat elnöke ötölte ki. – Csabai kolbászt töltünk juhbélbe, megsütjük hot-dog-sütőn, aztán kiflibe töltjük, savanyított dinnye, és ízlés szerint mustár, ketchup, egyéb szósz kerül bele – hangsúlyozta Kiszely András. Nem sokkal arrébb a Csabai Szlovákok Szervezete senior klubjának tagjai főzték, ízesítették és kínálták a haluskát. A tészta több mint tizenöt kiló lisztből készült, volt közte brindzás, grízes, mákos és káposztás. Pár lépésnyire innen a Megváltozott Munkaképességűek Klubjának – mely nemrégiben tagozódott be a Csabai Szlovákok Szervezetébe – tagjai kenyérlángost sütöttek Králik Mátyás klubvezető irányításával. A töltött káposzta sem hiányozhatott a kínálatól, Knyihár Mihály az általa hozott, friss kolbászhúsból készítette el a töltelékeket. A szép számú látogató a pénzét krajcárokra váltotta, és ezekkel fizetett a finomabbnál finomabb ételekért. A népi mesterségeknél sokakat vonzott a kötélverés tudománya. Rónyai Imréné mutatta be, hogyan készülnek ma is a paraszti életmódhoz használt, a jószágok féken tartását, irányítását, munkába fogását szolgáló, vagy például az elletéshez is szükséges kötelek, bőrszíjak. A békéscsabai Lipták Tibor a gyermekeknek bemutatta a fatányérok és fatálak elkészítését. Elfért rajtuk sok-sok finomság a káposztás ragutól a csirke- és csülökpörkölttől a palacsintáig. A háziszappan- és a csigatészta-, a mézeskalács-készítés ugyanúgy szerepelt a programban, mint hímzés, szövés, gyöngyfűzés. A háziszappan előnyeiről kiemelték, hogy bármilyen foltot kihoz a ruhákból. A fafaragás, a szövés, hímzés megőrzése, a hagyományok továbbadása azért is fontos, mert amit a maga kezével állít elő az ember, az közelebb áll hozzá. A kulturális programban csabai és a környékről érkezett pávakörök is bemutatták műsorukat Mezőberénytől Kétsopronyig, Telekgerendásig. Külön köszöntötték a Boleráz utódját, a békéscsabai Szőlőfürt Citerazenekart, mely fennállásának 5. évfordulóját ünnepelte.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!