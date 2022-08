Macsári József polgármester, valamint Hajdu Klára, a helyi kulturális intézmény megbízott igazgatója elmondták, hogy a péntek, illetve a szombat délelőtt és délután elsősorban a kisgyermekes családoknak szólt. Ingyenes ugrálóvárral, egy meghatározott útvonalon kisvonatozási és pónilovaglási lehetőséggel, valamint kézműves foglalkozásokkal várták őket. Az esti koncertekre pedig több ezer érdeklődőt vártak, nemcsak Szeghalomról, hanem a környező településekről is.

A hagyományoknak megfelelően ezúttal is jelképes összegért és szokás szerint jótékonysági céllal osztottak szombaton ebédidőben füstölt hússal megspékelt babgulyást, amely kilenc óriási üstben készült. A befolyó összegből a helyi Tündérkert óvoda és bölcsőde ökolabirintusát fejlesztenék. Az elmúlt évek tapasztalata alapján általában 3-400 ezer forint gyűlik össze.

Hogy miért pont Boszorkányfesztivál a tradicionális szeghalmi rendezvény, megosztották: a legenda szerint 1724-ben a református templom előtti téren égették el az utolsó sárréti boszorkányt. Azért, hogy a boszorkányos hangulatot fokozzák, a művelődési központ előtt a keleti és a nyugati boszorkány fogadta a belépőket, de volt boszorkánytanya is jóslással, varanggyal és fekete kakassal, illetve a kézműves foglalkozásoknál szintén előkerült ez a téma.

A dévaványai Mosolyt Minden Arcra Alapítvány sátránál sok kisgyermekes család mozgolódott szombaton: interaktív, illetve a szem-kéz koordinációt és a finommotorikát fejlesztő játékokkal várták a kicsiket. Emellett rajzversenyt is hirdettek, és sorsolással döntöttek a nyertesekről, hogy mindenki azonos esélyekkel indulhasson. Továbbá matatófalat szintén kihelyeztek.

Itt forgolódott Mészár-Tóth Mária is Zselykével, Larával, Nándorral és Mátéval. Elmondta, hogy szerinte a Boszorkányfesztivál remek kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget jelent a családoknak, hiszen tényleg minden korosztálynak kínálnak programokat a szervezők. Ők is kint voltak pénteken és szombaton egyaránt. Hozzátette, hogy a gyermekek leginkább az ugrálóvárat és a pónilovaglást várták, de a tapogatófal is rendkívül lekötötte őket.